Starul, care și-a făcut debutul în muzică la 14 ani, a apărut luni în emisiunea de la radio a lui Howard Stern din America și a atras atenția asupra sa cu declarațiile făcute. Billie Eilish a ținut neapărat să vorbească despre pandemia de coronavirus și despre vaccinare.

„Vaccinul este al naibii de uimitor. L-a salvat pe Finneas, fratele meu, mi-a salvat părinții, dar și prietenii”, a fost una dintre declarațiile cântăreței în vârstă de 19 ani.

Billie Eilish: „Totul a fost oribil”

Totodată ea a vorbit și despre perioada în care ea a fost infectată. În luna august a trecut prin momente critice. „Când spun că a fost rău, vreau să spun mai degrabă că totul a fost oribil. Dar într-adevăr, în schema COVID, nu a fost rău. Știi ce vreau să spun? Când ești bolnav, te simți al naibii de oribil”, a precizat artista.

Succesul lui Billie Eilish în muzică

Billie Eilish a fost marea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a galei premiilor Grammy, eveniment desfăşurat în ianuarie 2020 la Los Angeles. Eilish a câştigat atunci cinci premii Grammy, printre care şi cele patru premii considerate cele mai importante ale galei – la categoriile cel mai bun album, piesă, înregistrare şi cel mai bun nou artist.

Tânăra californiană le propune ascultătorilor un sound unic, abordând teme precum depresia, sinuciderea şi schimbările climatice. Ea a câştigat cu albumul său de debut, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, iar single-ul „Bad Guy” a primit premiile pentru piesa anului şi înregistrarea anului.

