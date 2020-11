Black Friday 2020 la Fashion Days începe miercuri, 11 noiembrie, în condițiile în care sunt retaileri care au început reducerile de Black Friday 2020 încă de la finalul lunii octombrie.

Ce reduceri sunt la Fashion Days de Black Friday 2020

“Vom începe miercuri (11 noiembrie n.r.), cu două zile înainte de Black Friday-ul eMAG. De ce? O facem pentru că lucrăm în același depozit, livrăm din același depozit și avem mult mai multe șanse dacă începem cu două zile înainte, pentru că putem trimite marfa mai repede către clienți înainte ca eMAG să ia aerul din piață”, a declarat Robert Berza, General Manager Fashion Days pentru wall-street.ro.

Persoanele care vor să-și înnoiască garderoba pentru toamnă și iarnă se vor bucura de produse cu reduceri de până la 80%. Printre produsele aflate la reduceri la Fashion Days se numără:

jachetă Columbia

cizme scurte UGG

rucsac Love Moschino

geantă Furla

sneakers PUMA Ralph Samson

hanorac Jack & Jones

ceas Armani Exchange

jachetă lungă Esprit

Brand-uri la Fashion Days de Black Friday 2020

Retailer-ul de fashion și accesorii anunță reduceri la haine, accesorii și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii, de la branduri recunoscute pe plan internațional, precum: Fossil, Furla, Max&Co, Guess, Adidas, Puma, Pepe Jeans, DESIGUAL, Diesel, Nike, Esprit, Love Moschino, NEXT, Mango, United Colors of Benetton, Napapijri, Ted Baker etc.

Cum comanzi la Fashion Days de Black Friday 2020

Retailer-ul anunță că reducerile vor începe dis-de-dimineață și recomandă cumpărătorilor să descarce și să instaleze pe telefon aplicația, pentru a fi alertat atunci când încep promoțiile și a putea comanda cât mai repede produsele dorite.

Fashion Days transmite că peste 60% din produsele comandate în București și Ilfov sunt livrate în cel mult 24 de ore de la plasarea comenzii. Livrările se fac în showroom-urile eMAG, lockerele eMAG easybox sau în oficiile poștale din țară.

Donează hainele vechi de Black Friday

Fashion Days își încurajează cumpărătorii ca, înainte de a achiziționa produsele de Black Friday 2020, să doneze hainele vechi în containerele puse la dispoziție în București, Cluj, Timișoara, Brașov și Constanța.

Adresele une pot fi donate hainele vechi sunt disponibile pe site-ul retailer-ului.

Cum a fost Black Friday la Fashion Days în 2019

Anul trecut, Fashion Days au comandat de Black Friday produse în valoare de 70 de milioane de lei.

Cele mai căutate produse au fost categoriile de cizme femei, pantofi sport femei, pantofi sport bărbați, genți, geci și jachete femei.

