Vladimir Putin s-a îmbrăcat în uniformă militară

Vladimir Putin a putut fi văzut, în cadrul exercițiului, într-o uniformă militară. Aceasta a fost a doua oară de la începutul războiului din Ucraina când președintele rus a apărut în uniformă militară, potrivit publicației poloneze Onet.

Marți, 16 septembrie, Putin a fost în localitatea Mulino, la est de Moscova, pentru a participa la ceremonia de închidere a exercițiilor militare Zapad 2025. El a salutat personalul militar de rang înalt din turnul de comandă al poligonului de antrenament, folosind cuvintele „dragi camarazi”. Apoi a explicat că scopul exercițiilor militare a fost de a testa „toate elementele necesare pentru apărarea necondiționată a suveranității noastre (ruse), a integrității teritoriale și a protecției împotriva oricărei agresiuni”.

Pe lângă personalul militar din Rusia și Belarus, la exerciții au participat și câteva zeci de soldați din India. La locul manevrelor au participat și observatori din China, Coreea de Nord, Pakistan și Thailanda.

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a invitat, de asemenea, statele membre NATO să participe în această calitate. În Belarus au sosit și reprezentanți din Statele Unite, Turcia și Ungaria.

Aproximativ 100.000 de soldați au participat la Zapad 2025

În jur de 100.000 de soldați au participat la Zapad 2025, aproape jumătate din numărul de trupe participante în urmă cu patru ani. Principalul motiv pentru reducerea semnificativă a numărului de soldați participanți la exerciții, comparativ cu Zapad 2021, a fost războiul din Ucraina, în care sunt implicate forțele rusești.

Mai multe operațiuni au fost testate pe 41 de poligoane de antrenament militar: avioane cu reacție efectuate la joasă altitudine, personalul militar a exersat operațiuni cu drone și rachete de croazieră și un scenariu în care o Republică Orientală fictivă a fost atacată de un „inamic” la fel de fictiv și respinsă de forțe comune.

Exerciții doar pentru spectacol

În cele din urmă însă, exercițiile Zapad 2025 s-au dovedit a fi un simplu spectacol. Presa rusă anunțase anterior că vor include „lecțiile învățate din operațiunea militară specială”. Cu toate acestea, potrivit Defense Blog și a analiștilor ruși, Ministerul rus al Apărării a pus în scenă manevre nerealiste și a repetat vechile greșeli.

În mod surprinzător, exercițiile Zapad 2025 au fost ridiculizate public de bloggerii militari ruși pro-Kremlin. Aceștia au subliniat că generalii ruși au recurs la tactici care deja le eșuaseră în timpul războiului din Ucraina. De exemplu, militarii au exersat lansarea de bombe din avioane de vânătoare – tocmai această strategie a cauzat pierderi mari armatei ruse în timpul asaltului asupra Kievului, așa că rușii au modificat-o relatează sursa citată.

În plus, militarii din Rusia au testat salturi cu parașuta în cadrul unor manevre care fuseseră dezvoltate în timpul Războiului Rece, dar niciodată implementate în practică.

Un canal rus numit „War Correspondent” a râs pe Telegram că acestea nu erau exerciții, ci doar un circ pentru generalii care le urmăreau din tribune prin binoclu. Canalul „Two Majors” a scris că astfel de tactici ar putea fi folosite în prezent pentru a ataca cel mult „nativii americani și cowboy-ii”.

