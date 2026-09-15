Un BMW Seria 7 diesel, livrat nou în martie 2026 și cu numai 6.863 de kilometri la bord, este deja scos la vânzare în Olanda cu 134.950 de euro. Prețul său de catalog era de 208.570 de euro, ceea ce înseamnă că mașina a pierdut 73.620 de euro din valoare în doar câteva luni, scrie Autoblog. Practic, autoturismul de lux a pierdut 10,73 euro pentru fiecare kilometru parcurs.

A costat 208.570 de euro și a pierdut 73.620 de euro din valoare

La prima vedere, mașina poate fi confundată ușor cu un BMW i7 electric. Este însă un BMW 740d din generația G70, echipat cu motor diesel. Diferențele sunt discrete. La versiunea diesel există deschideri între barele grilei frontale, în timp ce grila modelului electric este închisă. BMW i7 mai are și sigla BMW cu margine albastră, iar pe caroserie pot fi observate alte detalii care trădează prezența portului de încărcare.

Exemplarul BMW 740d, finisat în Frozen Pure Grey și echipat cu pachet M Sport, este listat de dealerul Nobra Cars din Uden. Sursă foto: Marktplaats

Exemplarul este unul destul de rar pe piața second-hand din Olanda. Potrivit Autoblog, pe Marktplaats mai era listat un singur alt BMW Seria 7 diesel din această generație. Mașina a fost livrată în Olanda în martie 2026 și, de atunci, a parcurs numai 6.863 de kilometri. Anunțul verificat pentru mașină indică același kilometraj și un preț de 134.950 de euro.

Vopsea BMW Individual, jante de 21 și interior din piele Merino

Iar deprecierea este uriașă. Prețul de catalog al BMW-ului era de 208.570 de euro. Acum, la doar câteva luni de la livrare și după mai puțin de 7.000 de kilometri, dealerul cere 134.950 de euro. Diferența este de 73.620 de euro, adică aproximativ 35% din valoarea de catalog. Raportată la distanța parcursă, scăderea înseamnă aproximativ 10,73 euro pentru fiecare kilometru, potrivit calculelor Autoblog.

Interiorul BMW-ului 740d este finisat cu piele BMW Individual Merino și pachetul BMW Individual Interieur Gran Lusso. Mașina are doar 6.863 de kilometri la bord. Sursă foto: Marktplaats

Și asta în condițiile în care exemplarul scos la vânzare nu este unul configurat modest. Caroseria este finisată în nuanța BMW Individual Frozen Pure Grey și are jante M Aerodynamic de 21 de inci, alături de pachetul M Sport. La interior sunt folosite piele BMW Individual Merino și pachetul opțional BMW Individual Interieur Gran Lusso.

Anunțul mașinii mai menționează, printre altele, plafon panoramic, head-up display, scaune ventilate, sistem BMW Live Cockpit Professional, sistem audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, Driving Assistant Professional și Executive Lounge.

Sub capotă se află un motor diesel cu șase cilindri, care dezvoltă 286 CP și un cuplu maxim de 650 Nm. Deși este o limuzină care cântărește peste două tone, BMW 740d accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,8 secunde. Viteza maximă este limitată electronic la 250 km/h. Mașina are și tracțiune integrală xDrive și o cutie automată cu opt trepte.

De ce se depreciază atât de repede un BMW diesel atât de scump

Autoblog atrage atenția și asupra costurilor mari de utilizare ale unei asemenea mașini în Olanda. Pentru acest BMW diesel, taxa rutieră ajunge la aproximativ 260 de euro pe lună. La aceasta se adaugă taxele incluse în prețul motorinei și celelalte costuri de exploatare ale unei limuzine de lux. Toate acestea pot contribui la scăderea rapidă a valorii unui astfel de model pe piața second-hand.