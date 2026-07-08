Impactul amenzii asupra pieței bancare

Luna trecută, Consiliul Concurenței a sancționat băncile cu 3,7 miliarde de lei (710 milioane de euro), acuzând coordonarea comportamentului prin schimburi de informații „confidențiale și strategice” în stabilirea ROBOR, ceea ce ar fi distorsionat rezultatul acestuia.

Este cea mai mare amendă aplicată vreodată de Consiliu, echivalând cu 5-7% din veniturile brute ale băncilor, deși inițial s-a discutat o sancțiune de 10%.

BNR a criticat dur decizia, susținând în Raportul de Stabilitate Financiară din iunie 2026 că amenda ar putea avea repercusiuni mai grave decât s-a estimat inițial.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Amenda impusă de Consiliul Concurenței poate conduce la inițierea de litigii de către clienții băncilor care au avut credite la o rată a dobânzii indexată în funcție de ROBOR”, se arată în raport.

Conform BNR, valoarea despăgubirilor în cazul unor astfel de procese ar putea depăși chiar cuantumul sancțiunii aplicate de autoritatea de concurență.

„Aceste litigii pot genera pierderi semnificativ mai mari decât cuantumul amenzilor aplicate, pe termen mediu și lung”, avertizează instituția.

Gheorghe Piperea a îndemnat deja românii să dea în judecată creditorii

Litigiile deschise de clienți și impactul amenzii ar putea afecta stabilitatea sistemului bancar și economia României.

Potrivit BNR, costurile suplimentare s-ar adăuga unui context economic deja fragil, caracterizat prin deteriorarea cadrului macrofinanciar internațional și scăderea perspectivelor de creștere economică pentru 2026. Acest lucru ar putea crește riscul de nerambursare a creditelor, mai ales în cazul companiilor nefinanciare.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, avocat specializat în litigii bancare, a îndemnat deja debitorii să acționeze în instanță creditorii, invocând un presupus prejudiciu de 20-25% în ratele lunare.

Clarificările cerute de BNR

BNR a solicitat Consiliului Concurenței să explice detaliat decizia luată împotriva băncilor.

Instituția cere răspunsuri la mai multe întrebări:

„(i) care sunt prevederile legale încălcate în condițiile în care regulamentul și normele pieței monetare sunt considerate corecte și respectate,

(ii) cum poate fi interpretat drept comportament anticoncurențial un schimb de informații într-un cadru caracterizat prin reguli de transparență, precum și

(iii) cum se poate determina nivelul ROBOR presupus a fi corect, față de cel publicat”.

În plus, BNR a atras atenția că două dintre băncile sancționate, CEC Bank și Exim Banca Românească, sunt instituții de stat. Astfel, acestea ar putea necesita recapitalizare cu fonduri publice, ceea ce ar pune o presiune suplimentară pe bugetul de stat.

BNR: amenda este excesivă față de alte cazuri din Uniunea Europeană

Potrivit BNR, amenda este una „excesivă” în comparație cu alte cazuri similare din Uniunea Europeană.

De exemplu, sancțiunile impuse în scandalul Libor au fost de 30 de ori mai mici. În plus, valoarea amenzii depășește suma totală a tuturor sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței în ultimul deceniu.

„Investigând experiențele altor state membre, nivelul amenzii este unul excepțional, de natură să creeze o imagine viciată asupra funcționării sectorului bancar românesc în ansamblu, cu repercusiuni profunde care pot determina realocări ale unor jucători importanți sau scăderea investițiilor pe termen scurt și mediu”, a subliniat BNR.

Băncile sancționate așteaptă să primească decizia oficială pentru a o putea contesta în instanță.

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