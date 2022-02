„România salută adoptarea pachetului de sancțiuni europene care vizează oficialii Rusiei, membrii Dumei de Stat și alte entități, comerț, bănci. Pasul 2 va consta în impunerea de noi costuri pentru încălcarea de către Rusia a integrității suveranității teritoriale. Orice violare a legii vine cu preț mare. Suntem uniți împotriva agresiunii!”, a transmis Bogdan Aurescu pe Twitter.

RO?? welcomes t/adoption of t/package of ??sanctions targeting RU officials,State Duma members&other entities,trade,banks: t/1st step 2 impose costs 4 ??breaching ??sovereignty&territorial integrity.Any violation of int’l law comes w/high price.We stand united against aggression!