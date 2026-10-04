Meteorologii anunță o săptămână cu temperaturi variabile și condiții atmosferice schimbătoare în majoritatea regiunilor țării, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cum va evolua vremea în perioada următoare:

Cum va fi vremea în perioada 4 octombrie-5 octombrie 2026, în țară și în București

Vremea va fi rece în zonele joase de relief, cu cer variabil în nord și senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab, iar temperaturile minime se vor situa între -5°C în depresiunile Carpaților Orientali și 13.... 14°C în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceață, iar în Transilvania este posibilă apariția brumei.

Capitala va avea o noapte răcoroasă, cu cer senin și vânt slab. Temperatura minimă va fi de 6... 7°C, iar în zona periurbană poate scădea până la 2°C.

Cum va fi vremea în perioada 5 octombrie-6 octombrie 2026, în țară și în București

Ziua va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor varia între 19°C în depresiuni și pe litoral și 27°C în sudul Banatului. Cerul va fi variabil în nord, centru și est, iar în rest, mai mult senin.

Noaptea, temperaturile vor scădea între -3°C în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13°C pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat, dimineața și noaptea, se va semnala ceață, mai ales în centrul țării.

Vremea va fi frumoasă în București, cu cer senin și vânt slab. Temperaturile maxime vor ajunge la 25°C, iar cele minime se vor situa între 6 și 7°C, posibil mai scăzute, până la 3°C, în zona periurbană.

Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie-7 octombrie 2026, în țară și în București

Vremea va rămâne frumoasă, cu temperaturi diurne peste mediile multianuale, variind între 20 și 28°C, cele mai ridicate valori fiind în sudul Banatului.

Noaptea, temperaturile vor scădea la 2... 12°C, iar în depresiunile Carpaților Orientali se pot înregistra -2°C, fiind posibile brume. Dimineața și noaptea, izolat va apărea ceață, în special în depresiuni.

Temperatura maximă va fi de 25... 26°C, iar cea minimă între 5 și 8°C. Cerul va rămâne senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Cum va fi vremea în perioada 7 octombrie-8 octombrie 2026, în țară și în București

Se anunță o zi călduroasă pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor încadra între 20 și 28°C, cu cele mai ridicate valori în vest și sud.

Minimele nocturne vor oscila între 3 și 12°C, iar în depresiunile Carpaților Orientali pot scădea până la 0°C. Izolat se va forma ceață, mai ales în depresiuni, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului.

Vremea va fi caldă în Capitală, cu temperaturi maxime de 25... 26°C și minime de 7... 9°C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Cum va fi vremea în perioada 8 octombrie-9 octombrie 2026, în țară și în București

Valorile termice vor fi semnificativ mai mari decât media perioadei, în special în vest și nord-est, cu maxime între 19 și 20°C pe litoral și până la 29°C în regiunile vestice.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî la 4... 14°C, iar în depresiunile montane vor fi cele mai scăzute valori. Vor exista înnorări și averse pe timpul nopții în vest și nord-vest. În alte zone, ceața va predomina dimineața și noaptea.

Capitala va avea parte de o zi frumoasă, cu temperaturi maxime de 25... 27°C și minime de 8... 10°C. Spre finalul intervalului sunt posibile condiții de ceață.

Cum va fi vremea în perioada 9 octombrie-10 octombrie 2026, în țară și în București

Vestul țării va resimți o scădere a temperaturilor, cu valori maxime de 19... 27°C și minime între 5 și 15°C. În nord-vest se așteaptă înnorări, precipitații și intensificări ale vântului. Ceața va apărea pe arii restrânse, în special în est și sud-est.

Temperaturile rămân constante în București, cu maxime de 26... 27°C și minime de 11... 13°C. Cerul va fi variabil, iar pe timpul nopții crește probabilitatea de ploi și intensificări ale vântului.

Cum va fi vremea în perioada 10 octombrie-11 octombrie 2026, în țară și în București

Se așteaptă o răcire a vremii, însoțită de intensificări ale vântului și ploi în nord, est și zonele montane. Temperaturile maxime vor varia între 15 și 22°C, iar cele minime, între 4 și 12°C. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Răcirea vremii va aduce maxime de aproximativ 20°C și minime de 5... 7°C, în București. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla mai intens.

Cum va fi vremea în perioada 11 octombrie-12 octombrie 2026, în țară și în București

Valorile termice vor fi similare cu cele din zilele precedente. Se vor înregistra înnorări și ploi, mai ales în zonele montane și în regiunile nordice și centrale.

Maximele vor fi de 16... 23°C, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 12°C. Ceața va fi prezentă ocazional pe timpul nopții și dimineața.

Vremea va rămâne stabilă în București, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maximele vor atinge 20... 21°C, iar minimele vor fi de 7... 9°C.

Tendințe pentru 12-15 octombrie 2026