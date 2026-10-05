Ajutor pentru RCA mai ieftin: cum poți obține un preț mai mic decât cel ofertat inițial de asigurători

Mii de șoferi români au redus costurile asigurării auto prin intermediul mecanismului „asiguratului cu risc ridicat” gestionat de Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR). În primele șase luni ale anului, aproximativ 7.400 de autoturisme au beneficiat de tarife RCA mai mici datorită acestui mecanism, adică de cinci ori mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor oficiale citate de Profit.ro.

Ce este mecanismul pentru asigurații cu risc ridicat

Acest mecanism nu este accesibil oricărui șofer nemulțumit de prețurile RCA. El se adresează exclusiv celor care sunt considerați asigurați cu risc ridicat.

Conform BAAR, un șofer se încadrează în această categorie dacă primește oferte RCA de la cel puțin trei asigurători, valabile pentru o perioadă de 12 luni, fără clauze suplimentare, iar prețurile acestora depășesc cu cel puțin 36% tariful de referință RCA publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), ajustat cu coeficientul bonus-malus.

După ce este stabilit că un solicitant este un asigurat cu risc ridicat, BAAR calculează o primă recomandată folosind tariful de referință și cele mai mici trei oferte primite.

BAAR alocă apoi solicitantul unui asigurător conform unui algoritm specific, precizând prima recomandată. Este important de menționat că BAAR nu este un asigurător și nu emite polițe, ci funcționează doar ca un intermediar.

Creștere semnificativă a cererilor pentru RCA mai ieftină

Potrivit datelor BAAR, numărul șoferilor care au apelat la acest mecanism a crescut semnificativ.

În primul semestru din 2026, aproximativ 55.000 de șoferi au fost încadrați în categoria celor cu risc ridicat, o creștere cu 14,5% față de cei 48.000 din aceeași perioadă a anului 2025.

Din totalul cazurilor, vehiculele de transport marfă au avut cea mai mare pondere, cu aproximativ 46.000 de cazuri în fiecare dintre primele semestre din 2025 și 2026.

În schimb, numărul autoturismelor care au beneficiat de tarife RCA reduse a crescut de la 1.400 în semestrul I din 2025 la 7.400 în semestrul I din 2026.

De ce au crescut prețurile RCA

Întrebat despre creșterea semnificativă a prețurilor RCA pentru autoturisme, Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil de piața asigurărilor, a explicat că acest fenomen este legat de modul în care asigurătorii evaluează riscurile și își stabilesc strategiile comerciale.

„Explicația este reprezentată de modul cum asigurătorii evaluează riscul și cum se poziționează din punctul de vedere al strategiilor lor comerciale față de unele segmente de asigurați. A se face referire la întreaga categorie «autoturisme - persoane fizice» este totuși eronat. În interiorul acestei categorii, asigurătorii identifică numeroase segmente (a se vedea și segmentarea din raportul privind tariful de referință).

Concluzia ar fi că asigurătorii au identificat mai multe segmente cărora le-au asociat tarife mai mari decât cele din tariful de referință. Într-o piață volatilă, din punct de vedere al severității daunei, în principal, o astfel de evoluție poate fi considerată a fi una obiectivă”, a declarat Mititelu.

Cei mai mari asigurători preiau cei mai mulți asigurați cu risc ridicat

Potrivit BAAR, alocarea asiguraților cu risc ridicat către asigurători se face printr-un algoritm care ia în considerare cota de piață trimestrială a fiecărui asigurător pentru RCA (50%) și o distribuție egală (50%).

În plus, asigurătorii nou-intrați pe piață beneficiază de o perioadă de scutire de șase luni de la alocarea asiguraților cu risc ridicat.