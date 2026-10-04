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Mona Segall a dezvăluit, pentru Libertatea, cum a ajuns Irina Fodor să prezinte emisiunile „Asia Express” și „Chefi la cuțite”. Află cine din echipă a propus-o și ce spune celebra producătoare TV despre colaborarea lor.
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Producătoarea TV Mona Segall a făcut dezvăluiri din culisele celor mai de succes formate de televiziune din România, explicând cum a ajuns Irina Fodor să preia rolul de prezentatoare pentru proiectele de anvergură „Asia Express” și „Chefi la cuțite” după retragerea Ginei Pistol.
Desemnarea Irinei Fodor în fruntea emisiunilor îndrăgite de public a fost rezultatul unei decizii atent analizate în interiorul echipei de producție. Producătoarea a mărturisit că ideea inițială nu i-a aparținut ei direct, ci a venit din partea departamentului de selecție.
Numele prezentatoarei a fost adus în discuție de un membru-cheie al echipei de casting, iar prima probă a confirmat rapid că decizia era cea potrivită.
„Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall pentru Libertatea.
Colaborarea dintre Irina Fodor și echipa de producție s-a dovedit a fi un succes, bazat pe încredere reciprocă și o comunicare excelentă în momentele neprevăzute care apar inevitabil pe parcursul filmărilor de teren sau din platou.
Mona Segall a subliniat calitățile umane și profesionale care o fac pe Irina Fodor o parteneră de încredere pentru producții complexe.
„Pentru că ea așa este: un om de echipă, foarte calm, pozitiv, prietenos, modest și foarte inteligent. Suntem o familie, petrecem două luni jumătate de zece ani aproape împreună și zi de zi mai mult decât cu familia noastră câteodată și atunci suntem o familie”, a spus, pentru Libertatea, Mona Segall.
Celebra producătoare recunoaște că echipa pe care a consolidat-o de-a lungul deceniului este cea mai importantă realizare din cariera sa.
„Și eu de fapt cu asta mă mândresc, pentru că toate lucrurile și toate show-urile pe care le fac eu pot să le fac datorită acestei echipe pe care mi-am format-o. Asta e ce am făcut eu mai important în viață. Am format această echipă și acești oameni. Și atunci normal că ne înțelegem între noi și suntem prieteni și de asta nu e greu și se poate”, a concluzionat Mona Segall pentru Libertatea.