Mona Segall a dezvăluit, pentru Libertatea, cum a ajuns Irina Fodor să prezinte emisiunile „Asia Express” și „Chefi la cuțite”. Află cine din echipă a propus-o și ce spune celebra producătoare TV despre colaborarea lor.

Producătoarea TV Mona Segall a făcut dezvăluiri din culisele celor mai de succes formate de televiziune din România, explicând cum a ajuns Irina Fodor să preia rolul de prezentatoare pentru proiectele de anvergură „Asia Express” și „Chefi la cuțite” după retragerea Ginei Pistol.

Cum a ajuns Irina Fodor în atenția Monei Segall

Desemnarea Irinei Fodor în fruntea emisiunilor îndrăgite de public a fost rezultatul unei decizii atent analizate în interiorul echipei de producție. Producătoarea a mărturisit că ideea inițială nu i-a aparținut ei direct, ci a venit din partea departamentului de selecție.

Numele prezentatoarei a fost adus în discuție de un membru-cheie al echipei de casting, iar prima probă a confirmat rapid că decizia era cea potrivită.

„Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall pentru Libertatea.

Cum se înțeleg Irina Fodor și Mona Segall în spatele camerelor de filmat

Colaborarea dintre Irina Fodor și echipa de producție s-a dovedit a fi un succes, bazat pe încredere reciprocă și o comunicare excelentă în momentele neprevăzute care apar inevitabil pe parcursul filmărilor de teren sau din platou.

Mona Segall a subliniat calitățile umane și profesionale care o fac pe Irina Fodor o parteneră de încredere pentru producții complexe.

„Pentru că ea așa este: un om de echipă, foarte calm, pozitiv, prietenos, modest și foarte inteligent. Suntem o familie, petrecem două luni jumătate de zece ani aproape împreună și zi de zi mai mult decât cu familia noastră câteodată și atunci suntem o familie”, a spus, pentru Libertatea, Mona Segall.

Mona Segall și secretul din spatele emisiunilor de succes

Celebra producătoare recunoaște că echipa pe care a consolidat-o de-a lungul deceniului este cea mai importantă realizare din cariera sa.