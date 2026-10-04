Nicușor Dan, ironizat de AUR, înaintea negocierilor pentru noul premier. Ce cântec al lui Mihai Constantinescu i-a fost dedicat

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a ironizat modul în care președintele Nicușor Dan se pregătește pentru consultările programate înainte să anunțe numele noului premier.

Petrișor Peiu a postat pe Facebook piesa „O lume minunată” a lui Mihai Constantinescu și a scris că „Nicușor Dan se pregătește intens pentru consultările de la Cotroceni de mâine”.

Nicușor Dan va avea pe 5 octombrie consultări cu partidele pentru desemnarea unui nou premier, după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Discuțiile încep la ora 14.00 și sunt programate din 30 în 30 de minute. Primul partid care va discuta cu Nicușor Dan va fi PSD, apoi AUR, PNL, USR și UDMR.