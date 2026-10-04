Un grup de susținători ai lui Călin Georgescu a organizat, în noaptea de 3 octombrie 2026, un protest bizar în fața Arestului Central din București. Protestatarii au aprins lumânări cu inițialele jurnalistului Cristian Tudor Popescu (CTP) și i-au cântat „Veșnica pomenire”, un gest care a stârnit un val de critici vehemente în spațiul public.

Un clip video ce surprinde momentul a fost publicat inițial pe TikTok și ulterior distribuit pe Facebook de utilizatorul Solomon. În înregistrare, se poate observa cum lumânările așezate pe asfalt formează literele „CTP”, în timp ce o voce masculină comentează: „Salutare tuturor, oameni buni! La Arestul Central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului”. O voce feminină intonează în fundal: „Veșnica pomenire, veșnica pomenire!”.

El a relatat că, după o rugăciune „Tatăl Nostru”, protestatarii au continuat prin a aprinde lumânări pe trotuar, formând o cruce lângă inițialele sale. „Apoi l-au blestemat să moară și i-au cântat, la propriu, prohodul. Oameni în toată firea i-au cântat moartea unui om în viață, i-au dorit boala, spitalul și pământul de trei metri deasupra”.

Potrivit relatărilor, participanții la protest au afirmat că vor proceda la fel cu orice persoană care nu le împărtășește convingerile. Unul dintre aceștia a sugerat că ar fi bine să afle că jurnalistul a ajuns la spital, iar ceilalți au răspuns cu expresii precum „Doamne ajută” și „să te audă Dumnezeu”.