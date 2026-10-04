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Chef Richard Abou Zaki a împlinit 30 de ani. Petrecere de lux în Italia alături de colegii de la „Chefi la cuțite”

Andreea Romaniuc Archip
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Richard Abou Zaki
Richard Abou Zaki Sursa foto: Instagram - Richard Abou Zaki
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Chef Richard Abou Zaki a împlinit 30 de ani și a organizat o petrecere grandioasă în Italia. Vezi cine îi este alături, ce urare emoționantă i-a făcut Irina Fodor și ce declarații a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”.

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Chef Richard Abou Zaki, cunoscutul jurat al show-ului culinar „Chefi la cuțite”, a schimbat prefixul și a împlinit vârsta de 30 de ani. Cu această ocazie specială, celebrul bucătar a organizat o petrecere de neuitat în Italia, unde va avea alături membrii familiei, prietenii și echipa alături de care lucrează la Antena 1.

Irina Fodor și jurații de la Chefi la Cuțite, la ziua lui Richard Abou Zaki în Italia

Evenimentul reunește nume importante din echipa show-ului gastronomic. Printre invitați se numără colegii săi de la masa juriului: chefii Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia, prezentatoarea TV Irina Fodor alături de soțul ei, Răzvan Fodor, dar și Mona Segall, producătoarea emisiunii.

Richard Abou Zaki își sărbătorește ziua într-un parc privat de 10.000 metri pătrațiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Irina Fodor i-a transmis un mesaj emoționant sărbătoritului. „Poate eu nu pot să pun acum în cuvinte cu adevărat ce simțim pentru că lucrăm alături de tine și ce simțim pentru tine, dar vreau să știi că îți urăm din suflet tot binele din lume, din ce în ce mai mult succes și să fii cât mai mult timp alături de noi! Te iubim! La mulți ani!”.

Richard Abou Zaki, petrecere de lux la împlinirea vârstei de 30 de ani

Pentru celebrarea celor 30 de ani, Chef Richard Abou Zaki a ales un cadru impresionant: un parc privat cu o suprafață de 10.000 de metri pătrați și trei locații distincte, fiecare având o tematică diferită. Pentru divertismentul invitaților vor evolua 25 de artiști, iar preparatele culinare sunt asigurate de 12 chefi invitați.

Renumitul bucătar și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru acest moment aniversar.

„La mulți ani mie pentru cei 30 de ani! Îi sărbătoresc exact așa cum am visat mereu: cu o petrecere mare, alături de oamenii din inima mea. 10.000 m² de parc privat și 3 locații, fiecare cu o temă diferită. 25 de artiști care performează, 12 chefi invitați și o zi întreagă de trăit alături de familia mea și prietenii care m-au însoțit în această călătorie. Astăzi vreau să mă bucur de tot: să îmbrățișez, să dansez, să mă emoționez și să-mi amintesc această zi alături de cei care îmi fac viața specială. Acum pun telefonul deoparte. Cel mai frumos cadou este să fiu aici, împreună cu ei! Astăzi sărbătorim!”, a precizat sărbătoritul.

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Tags: Aniversare Chefi la cuțite Richard Abou Zaki
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