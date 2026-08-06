Diferențe mari de preț

Spre exemplu la o stație MOL de pe A2, benzina standard se vinde astăzi cu 9,57 lei/l, în timp ce minimul din București și Timișoara este de 9,47 lei/l (un plus de 10 bani/l).

La aceeași benzinărie, motorina standard se comercializează cu 10,83 lei/l, față de un preț minim de 10,77 lei pe litru în stațiile Petrom în București sau 10,73 lei/l, minumul din Timișoara.

Cât costă benzina și motorina pe Autostrada Soarelui A2 de la Constanța la București, joi, 6 august 2026.

Socar vinde benzina standard cu 9,56 lei/l, iar varianta premium cu 10,10 lei/l, în timp ce în timp ce minimul din București și Timișoara este de 9,47 lei/l (un plus cuprins între 0,09 și 0,63 bani/l).

Motorina standard se comercializează cu 10,81 lei/l, în timp ce varianta premium costă 11,59 lei/l, față de un preț minim de 10,77 lei pe litru în stațiile Petrom în București sau 10,73 lei/l, minumul din Timișoara( un plus cuprins între 0,08 și 0,86 de bani/l.

Benzina s-a ieftinit, joi, 6 august 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Benzina s-a mai ieftinit, joi, 6 august 2026, față de ziua precedentă, atât în București, cât și în celelalte orașe mari monitorizate, respectiv Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

În București, singura stație care a scăzut prețul carburantului este Rompetrol, astfel că benzina cea mai ieftină costă 9,47 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât privește motorina standard, acesta se vinde cu prețuri cuprinse între 10,77 lei/l și 10,98 lei/l.





















Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE