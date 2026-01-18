„În dimineaţa zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, Ministerul Apărării Naţionale a trimis o echipă de specialişti pentru efectuarea unei investigaţii comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian. Fragmentele descoperite au fost ridicate de la faţa locului în vederea analizării”, au transmis reprezentanţii MApN.

Potrivit presei locale, fragmentele au fost găsite sâmbătă după-amiază, în curtea unui cetățean din comuna Tănăsoaia. Proprietarul s-a speriat și a anunțat imediat autoritățile locale, care au alertat instituțiile județene.

Surse locale susțin că la fața locului s-au deplasat inclusiv echipe din cadrul Serviciului Român de Informații, precum și specialiști ai armatei. Din primele informații, drona nu ar fi fost echipată cu explozibil și nu a explodat la impact, existând suspiciunea că ar fi vorba despre o dronă de spionaj, de proveniență rusească sau ucraineană.

Nu este însă clar când s-ar fi prăbușit dorna, deoarece proprietara, o femeie în vârstă de 75 de ani, nu locuia la această adresă.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre incident, precizând că vor comunica public doar după finalizarea analizelor.

De altfel, locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost alertaţi duminică, la ora 1.21, printr-un mesaj RO-Alert, din cauza unui nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Cazul din județul Vrancea nu este izolat.

În noiembrie 2025, o dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui, după ce fusese detectată pe radare în zona județelor Tulcea și Galați.

Tot atunci, o dronă a traversat frontiera Republicii Moldova și a survolat spațiul aerian al României, fiind monitorizată de avioane de vânătoare.

În luna decembrie, o dronă de mari dimensiuni, cu o lățime de doi metri și o parașută atașată, a fost descoperită într-o pădure din județul Argeș.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili originea și scopul vehiculului aerian descoperit în Vrancea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE