„Aveau o casă cumpărată de unul dintre băieţi”

Tragedia a fost provocată de un incident tehnic extrem de grav: remorca unui autotren s-a desprins în timpul mersului și a izbit violent autoturismul în care se aflau cei doi.

Impactul a fost atât de puternic încât echipajele de salvare sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. Medicii au fost nevoiți să declare decesul imediat după extragerea victimelor din fiarele contorsionate ale mașinii.

Doi soți au murit într-un grav accident rutier luni, în Brăila.

Potrivit Observator News, Marieta şi Vasile Dumitraşcu, în vârstă de 61, respectiv 66 de ani, mergeau la unul din fiii lor în momentul în care s-a produs teribilul accident. Mai aveau până la destinațiie doar câteva sute de metri.

„Aveau o casă cumpărată de unul dintre băieţi şi aveau acolo grădină, o mică gospodărie, se duceau zilnic acolo. E ceva groaznic, nu știu ce să spun. Niște oameni extraordinar de buni, îi cunoșteam de când ne-am mutat. Păcat de ei erau nemaipomeniți”, spun cei care i-au cunoscut.

Uciși pe loc

Luni seară, pe 29 iunie, doi soți au murit într-un grav accident rutier luni, în Brăila, între un autoturism și un TIR. Din primele informații, autoturismul în care se aflau a fost decopertat de camionul cu numere de Bulgaria.

Două persoane, soț și soție, și-au pierdut viața luni, 22 iunie 2026, într-un grav accident rutier pe DN 22, lângă localitatea Movila Miresii. Tragedia s-a produs în jurul orei 19.20, în urma unei coliziuni între un autoturism și un TIR cu numere de Bulgaria.

Martorii spun că remorca TIR-ului s-ar fi desprins de capul-tractor și ar fi lovit frontal autoturismul. „N-aveau cum să supraviețuiască! Din mașină mai era doar jumătate, era decopertată. Oamenii nici nu mai mișcau când am oprit noi”, a povestit un martor pentru portalul de știri DeBrăila.ro.







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