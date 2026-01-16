Libertatea a scris încă de anul trecut că producătorii auto chinezi au ocolit tarifele de până la 35% pentru mașini electrice aducând hibride, care nu erau taxate decât cu 10%.

Invazia chineză

Exporturile Chinei de vehicule hibride către UE au crescut cu 155% anul trecut, în timp ce exporturile de vehicule electrice cu baterie au crescut cu doar 12%.

O pleiadă de producători chinezi s-au lansat în Europa și România în ultimii doi ani, de la MG la BYD, Chery, Geely, Lync & Co, Zeekr, Leapmotor, iar alții, precum Dongfeng sau Hongqi, Xpeng sau Nio urmează să se lanseze în curând.

Uniunea Europeană ar lua în considerare extinderea tarifelor a include și modelele hibride.

Informația vine în momentul în care China și Uniunea Europeană au ajuns recent la un consens, urmând ca producătorii chinezi să aibă prețuri minime de vânzare.

Noi scumpiri

Discuțiile privind această măsură sunt încă în curs, potrivit Euractiv.

Măsura ar extinde tarifele actuale ale UE de până la 35,3% asupra vehiculelor electrice cu baterie chinezești la autoturismele echipate atât cu motoare cu ardere internă, cât și cu motoare electrice și alimentate cu baterii, se arată în raport.

Tarifele la mașini electrice au venit la rândul lor ca o necesitate, din cauza subvențiilor masive primite de companiile chineze de la stat. Stabilite în 2024, tarifele vamale pentru mașini electrice au fost sprijinite de Franța, dar respinse de Germania, care se temea de măsuri de retorsiune pentru producătorii săi, dependenți de China.

Aceștia au însă acum mari probleme de competitivitate în statul asiatic.

Franța vs Germania

Un oficial a declarat pentru Euractiv că comisarul francez al UE, care este și unul dintre cei șase vicepreședinți ai Comisiei Europene, a ridicat în repetate rânduri problema vehiculelor hibride chinezești.

El a pus sub semnul întrebării motivul pentru care politicile tarifare aplicabile vehiculelor electrice nu se extind și la vehiculele hibride, care sunt produse în condiții identice, argumentând că concurenții europeni au nevoie de o protecție echivalentă și de condiții de concurență echitabile.

Franța este țara Renault și Stellantis (care deține Peugeot și Citroen), în vreme ce din Germania provin Mercedes, BMW, Audi, Porsche și Volkswagen.

Creșteri masive

Măsura vine pe fondul unei creșteri a exporturilor de vehicule hibride chinezești către UE, vânzările crescând cu 155% anul trecut. În schimb, exporturile chinezești de vehicule electrice cu baterie către blocul comunitar au crescut cu doar 12%, a remarcat Euractiv.

Comisia Europeană a lansat oficial o anchetă antisubvenții privind vehiculele electrice cu baterie importate din China la 4 octombrie 2023, susținând că acestea beneficiază de subvenții chinezești neloiale care denaturează piața europeană.

În octombrie 2025, după încheierea investigației privind subvențiile, Comisia Europeană a decis să impună tarife suplimentare pentru o perioadă de cinci ani.

Urmează prețuri minime la mașinile chinezești

Între timp, discuțiile privind angajamentele de preț continuă.

Aceste tarife au fost impuse în plus față de rata anterioară de 10%, diferiți producători de vehicule electrice fiind supuși unor rate variabile, de până la maximum 35,3%.

Luni, Ministerul Comerțului din China a anunțat că a ajuns la un consens cu UE privind angajamentele de preț pentru exporturile chineze de vehicule.

Acest lucru reprezintă un pas important către înlocuirea tarifelor suplimentare, deoarece se așteaptă ca exportatorii chinezi să evite taxele suplimentare prin vânzarea de mașini electrice la sau peste prețurile minime permise de UE.

Ocolirea reglementărilor

Nici această soluție nu este însă perfectă, deoarece unii producători chinezi deja deschid fabrici în Uniunea Europeană, precum BYD în Ungaria și Chery în Spania, în vreme ce alții caută deja unde să deschidă, precum Great Wall Motors.

Alte companii au deja fabrici în Thailanda sau Turcia și importă de acolo, ocolind cu totul tarifele impuse Chinei.

