Valul de căldură a distrus o casă de 500.000 de lire în Anglia

Este și cazul lui Kaye Brown, fostă consilieră ipotecară, care locuiește împreună cu soțul său într-o casă de 500.000 de lire din Lincolnshire, un comitat mare din estul Angliei, situat pe coasta Mării Nordului. Clădirea a fost cumpărată cu 30 de ani în urmă.

„Am observat o crăpătură în betonul din podeaua garajului nostru. Aceasta a fost începutul unui coșmar la care nici eu, nici soțul meu nu ne-am fi așteptat”, a declarat ea pentru publicația The Independent. Ulterior, au început să apară alte probleme, precum rigidizarea ușilor de la garaj și fisuri în zidărie.

„Ne-am dat seama că avem tasare a terenului. Fiind fostă consilieră ipotecară, am realizat imediat că această problemă va afecta valoarea casei, făcând-o imposibil de vândut. Și, bineînțeles, a apărut și teama profundă: «Se va prăbuși toată casa?»”, a spus ea.

Costuri uriașe și timp îndelungat pentru reparații

Compania de asigurări a cuplului a intervenit, efectuând verificări ale fundațiilor și sistemului de drenaj, împreună cu o analiză a solului. Totuși, înainte de a începe reparațiile, trebuie să aștepte un an pentru a vedea cât de mult se mișcă terenul.

„Durează ani să rezolvi problema, iar în acest timp realizezi că locuința ta e practic fără valoare, pentru că nimeni nu o va cumpăra”, a explicat Kaye Brown, în vârstă de 62 de ani.

Problema tasării terenului nu îi afectează doar pe soții Brown. Între aprilie și iunie 2026, sute de proprietari au depus cereri de despăgubire pentru această problemă, iar Asociația Asigurătorilor Britanici (ABI) a raportat despăgubiri totale de 72 de milioane de lire sterline. Suma medie a unei despăgubiri a atins un nou record, ajungând la 20.000 de lire sterline, cu 2.000 de lire mai mult față de aceeași perioadă din 2025.

Cele mai vulnerabile zone

Potrivit experților citați de Independent, schimbările climatice joacă un rol crucial în creșterea cazurilor de tasare. Temperaturile ridicate din timpul verii usucă solurile argiloase, ceea ce determină mișcări ale terenului de sub case. În plus, rădăcinile copacilor și ale arbuștilor contribuie la extragerea apei din sol, accentuând problema.

Cercetările realizate de British Geological Survey (BGS), pe baza datelor furnizate de Met Office, serviciul național de meteorologie al Regatului Unit, estimează că până în 2070, aproximativ 11% dintre locuințele din Marea Britanie, adică aproximativ 1,8 milioane de case, vor fi grav afectate de tasare.

Cele mai vulnerabile zone sunt cartierele din nordul și centrul Londrei, precum și regiuni din Kent.

„Când te gândești la consecințele schimbărilor climatice, îți vin în minte inundațiile sau creșterea nivelului mării – nu tasarea casei tale”, a mai mărturisit Kaye Brown.

Ea face parte dintr-un grup de Facebook dedicat persoanelor afectate de tasare, unde oamenii își împărtășesc experiențele. O persoană, sub protecția anonimatului, a povestit cum a descoperit crăpături în casă la doar câteva săptămâni după ce a cumpărat-o. O altă femeie a relatat cum nu poate să-și vândă locuința din cauza tasării.

Natalie, o femeie din Berkshire, un comitat situat la vest de Londra, le-a spus reporterilor de la Independent că a descoperit crăpături în zidăria care leagă extensia casei de restul clădirii. Deși a contactat compania de asigurări în urmă cu cinci ani, i s-a spus că este vorba doar despre „mișcare termică naturală”.

Acum, după ce fisurile s-au agravat, un inginer expert i-a confirmat că problema este, de fapt, tasarea.

„E greu să descriu cum te simți când vezi crăpături apărând și nu există nicio soluție imediată”, a spus ea.

Problemele nu se opresc doar la case. Tasarea terenului are impact și asupra infrastructurii, precum drumurile și căile ferate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Cine-l mai recunoaște? Cum a apărut fostul lider ATP pe străzile din Los Angeles
GSP.RO
Cine-l mai recunoaște? Cum a apărut fostul lider ATP pe străzile din Los Angeles
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
GSP.RO
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
„Românii au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu”. Consumul scade de șase luni
Adevarul.ro
„Românii au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu”. Consumul scade de șase luni
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”
Fanatik.ro
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Comuna din România unde zeci de familii trăiesc fără curent. Chisăliţă: "E un flagel absurd"
ObservatorNews.ro
Comuna din România unde zeci de familii trăiesc fără curent. Chisăliţă: "E un flagel absurd"
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.ro
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
GSP.ro
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
Parteneri
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice preț și cum previi apariția ei
Mediafax.ro
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice preț și cum previi apariția ei
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Dezvăluirea tulburătoare a lui Lionel Messi, înainte ca tatăl lui să moară: „Pentru el, niciodată nu am jucat bine”
Fanatik.ro
Dezvăluirea tulburătoare a lui Lionel Messi, înainte ca tatăl lui să moară: „Pentru el, niciodată nu am jucat bine”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online