Valul de căldură a distrus o casă de 500.000 de lire în Anglia

Este și cazul lui Kaye Brown, fostă consilieră ipotecară, care locuiește împreună cu soțul său într-o casă de 500.000 de lire din Lincolnshire, un comitat mare din estul Angliei, situat pe coasta Mării Nordului. Clădirea a fost cumpărată cu 30 de ani în urmă.

„Am observat o crăpătură în betonul din podeaua garajului nostru. Aceasta a fost începutul unui coșmar la care nici eu, nici soțul meu nu ne-am fi așteptat”, a declarat ea pentru publicația The Independent. Ulterior, au început să apară alte probleme, precum rigidizarea ușilor de la garaj și fisuri în zidărie.

„Ne-am dat seama că avem tasare a terenului. Fiind fostă consilieră ipotecară, am realizat imediat că această problemă va afecta valoarea casei, făcând-o imposibil de vândut. Și, bineînțeles, a apărut și teama profundă: «Se va prăbuși toată casa?»”, a spus ea.

Costuri uriașe și timp îndelungat pentru reparații

Compania de asigurări a cuplului a intervenit, efectuând verificări ale fundațiilor și sistemului de drenaj, împreună cu o analiză a solului. Totuși, înainte de a începe reparațiile, trebuie să aștepte un an pentru a vedea cât de mult se mișcă terenul.

„Durează ani să rezolvi problema, iar în acest timp realizezi că locuința ta e practic fără valoare, pentru că nimeni nu o va cumpăra”, a explicat Kaye Brown, în vârstă de 62 de ani.

Problema tasării terenului nu îi afectează doar pe soții Brown. Între aprilie și iunie 2026, sute de proprietari au depus cereri de despăgubire pentru această problemă, iar Asociația Asigurătorilor Britanici (ABI) a raportat despăgubiri totale de 72 de milioane de lire sterline. Suma medie a unei despăgubiri a atins un nou record, ajungând la 20.000 de lire sterline, cu 2.000 de lire mai mult față de aceeași perioadă din 2025.

Cele mai vulnerabile zone

Potrivit experților citați de Independent, schimbările climatice joacă un rol crucial în creșterea cazurilor de tasare. Temperaturile ridicate din timpul verii usucă solurile argiloase, ceea ce determină mișcări ale terenului de sub case. În plus, rădăcinile copacilor și ale arbuștilor contribuie la extragerea apei din sol, accentuând problema.

Cercetările realizate de British Geological Survey (BGS), pe baza datelor furnizate de Met Office, serviciul național de meteorologie al Regatului Unit, estimează că până în 2070, aproximativ 11% dintre locuințele din Marea Britanie, adică aproximativ 1,8 milioane de case, vor fi grav afectate de tasare.

Cele mai vulnerabile zone sunt cartierele din nordul și centrul Londrei, precum și regiuni din Kent.

„Când te gândești la consecințele schimbărilor climatice, îți vin în minte inundațiile sau creșterea nivelului mării – nu tasarea casei tale”, a mai mărturisit Kaye Brown.

Ea face parte dintr-un grup de Facebook dedicat persoanelor afectate de tasare, unde oamenii își împărtășesc experiențele. O persoană, sub protecția anonimatului, a povestit cum a descoperit crăpături în casă la doar câteva săptămâni după ce a cumpărat-o. O altă femeie a relatat cum nu poate să-și vândă locuința din cauza tasării.

Natalie, o femeie din Berkshire, un comitat situat la vest de Londra, le-a spus reporterilor de la Independent că a descoperit crăpături în zidăria care leagă extensia casei de restul clădirii. Deși a contactat compania de asigurări în urmă cu cinci ani, i s-a spus că este vorba doar despre „mișcare termică naturală”.

Acum, după ce fisurile s-au agravat, un inginer expert i-a confirmat că problema este, de fapt, tasarea.

„E greu să descriu cum te simți când vezi crăpături apărând și nu există nicio soluție imediată”, a spus ea.

Problemele nu se opresc doar la case. Tasarea terenului are impact și asupra infrastructurii, precum drumurile și căile ferate.

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