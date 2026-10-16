Campionul Paul Georgescu s-a trezit peste noapte „fiul lui Călin Georgescu” pe TikTok: „Recunosc că m-am distrat citind comentariile”

Campionul mondial la înot Paul Georgescu s-a trezit peste noapte „fiul lui Călin Georgescu”, după ce mai multe videoclipuri cu el au devenit virale pe TikTok. Internauții l-au felicitau pentru performanțele sportive, convinși că este băiatul fostului candidat la prezidențiale. Numai că înotătorul Paul Georgescu are 47 de ani, iar tatăl lui este un cunoscut antrenor de polo. După două zile în care s-a amuzat citind comentariile, sportivul a decis să lămurească situația.

TikTok l-a transformat pe Paul Georgescu în fiul lui Călin Georgescu

Totul a pornit de la videoclipuri cu performanțele lui Paul Georgescu, înotătorul român cunoscut pentru recordurile stabilite în ape înghețate și pentru traversarea unor canale și strâmtori dintre cele mai dificile din lume. Pe TikTok, imaginile au început să circule însoțite de mesaje potrivit cărora sportivul ar fi fiul lui Călin Georgescu. Unii utilizatori l-au felicitat pentru reușite, iar alții sunt supărați că presa nu vorbește despre performanțele băiatului fostului candidat la prezidențiale. Au apărut inclusiv comentarii în care acesta este numit „copil minunat”, dar și mesaje prin care se cerea eliberarea lui Călin Georgescu.

Campionul Paul Georgescu, confundat pe TikTok cu Pavel Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Sursă foto: Facebook / Paul Georgescu

Confuzia este însă una foarte simplă: înotătorul se numește Paul Georgescu, în timp ce fiul lui Călin Georgescu se numește Pavel Georgescu. Și Pavel practică înotul, ceea ce a făcut ca unele persoane să creadă că este vorba despre aceeași persoană.

„Recunosc că m-am distrat citind comentariile”. Reacția înotătorului

Paul Georgescu mărturisește că a observat că imaginile sale erau distribuite cu o identitate greșită, dar nu a intervenit imediat. Abia după două zile, a publicat pe Facebook un mesaj prin care a explicat cine este și de ce nu are nicio legătură de rudenie cu fostul candidat la prezidențiale.

„Recunosc că m-am distrat citind comentariile, dar cred că este momentul să fac și această precizare. Sunt Paul Georgescu, înotător în ape deschise și înghețate”, a scris înotătorul.

Sportivul a explicat că tatăl său este Eugen Georgescu, un fost jucător și antrenor de polo, care și-a dedicat viața acestui sport. Paul a spus că este mândru de tatăl lui și de contribuția acestuia la polo-ul românesc. Totodată, i-a transmis succes lui Pavel Georgescu și a subliniat că oamenii ar trebui apreciați pentru propriile realizări, nu pentru numele părinților.

Până și „tatuajele” de pe brațe au provocat discuții

Pe lângă confuzia privind identitatea sa, Paul Georgescu a fost nevoit să explice și un alt detaliu care atrăsese atenția în videoclipurile distribuite. În multe imagini de la competiții, înotătorul apare cu brațele acoperite de scris, iar unii internauți au crezut că are tatuaje. În realitate, nu este vorba despre tatuaje permanente.

„Și... «tatuajele de pe brațe», într-adevăr, nu sunt permanente. Sunt semnăturile elevilor mei, care mi-au dat energie în toate aventurile mele prin oceanele lumii. Le-am purtat cu mine ca pe un simbol al susținerii lor, chiar și în cele mai dificile momente”, a explicat Paul.

Pentru el, mesajele scrise de elevi reprezintă o formă de încurajare și un mod de a simți că aceștia îi sunt alături chiar și atunci când înota la mii de kilometri de casă.

Cine este, de fapt, Paul Georgescu, sportivul confundat cu fiul lui Călin Georgescu

Paul Georgescu nu este un înotător oarecare. La 47 de ani, are în spate performanțe internaționale importante. În 2016, a traversat Canalul Mânecii fără costum de neopren, în aproximativ 13 ore și 36 de minute. În 2019, a devenit campion mondial la înot în ape înghețate, în proba de 500 de metri, la o competiție desfășurată în Rusia. Un an mai târziu, în februarie 2020, a înotat 1.609 metri în apele Antarcticii, la temperaturi apropiate de zero grade Celsius.

În februarie 2021, a stabilit un record mondial omologat de Guinness World Records, după ce a înotat 3,51 kilometri într-o apă cu temperatura de 4,43 grade Celsius. În iulie 2024, a devenit primul român care a completat provocarea Oceans Seven, care presupune traversarea înot a șapte canale și strâmtori celebre pentru dificultatea lor, printre care Canalul Mânecii și strâmtoarea Tsugaru, din Japonia. Performanța a fost confirmată și de World Open Water Swimming Association, organizație internațională dedicată înotului în ape deschise. Tot în 2024, Paul Georgescu a fost inclus în International Ice Swimming Hall of Fame, pentru rezultatele sale în înotul în ape înghețate.