Italia riscă proteste „ca în Franţa”: ciocniri între studenţi şi poliţie la Roma şi Torino

Toamna se anunţă agitată în Italia, unde se înmulţesc contestările legate de costul traiului, scumpirea carburanţilor şi a chiriei, dar şi a educaţiei, iar unii manifestanţi visează să facă la fel „ca în Franţa”, comentează AFP.

Agricultori şi transportatori au blocat mai multe axe rutiere, săptămâna aceasta, în regiunile Puglia, Calabria şi Sicilia (sud), în semn de protest faţă de scumpirea carburanţilor, riscând astfel să compromită producţia de paste, din cauza lipsei livrărilor de grâu.

Sindicatul transportatorilor Conftrasporto ameninţă de-acum cu un „blocaj naţional” sub pretextul „atmosferei de tensiune create de situaţia de nesuportat legată de explozia preţurilor la energie”.

Proteste în mai multe orașe

Vineri dimineaţa, mii de studenţi şi liceeni au manifestat per ansamblu paşnic în capitala Roma și în orașe precum Milano, Florenţa, Bologna sau Genova.

Ei s-au mobilizat la apelul unor colective pentru a se opune creșterii bugetului apărării și plafonării numărului de elevi străini per clasă.

La Roma, câteva ciocniri au avut loc în timpul manifestaţiei la care luau parte „câteva mii de studenţi”.

Mii de liceeni şi studenţi au manifestat, de asemenea, la Torino (nord), împreună cu profesori, cerând creşteri de salarii şi angajări.

Unii dintre ei s-au interpus între tineri şi poliţie, care a răspuns cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene când a fost atacată cu pietre.

Zece licee sunt ocupate sub sloganul „lumea este a noastră”

Aproximativ zece licee sunt deja ocupate, la Torino, şi se fac apeluri să se procedeze „ca în Franţa”, potrivit presei locale. „Le monde est à nous” („Lumea e a noastră”), clama, în franceză, o pancartă la Torino.

„Italia se află într-o criză economică şi socială dramatică”, a declarat pentru AFP secretarul general al sindicatului CGIL, Christian Ferrari. „Costul traiului este de nesusţinut, sistemul nostru de producţie pierde bucăţi în fiecare zi, există o urgenţă climatică”, a explicat el.

„Obiectivul nostru este să plasăm în centrul campaniei electorale condiţiile materiale ale vieţii şi muncii italienilor”, a subliniat liderul de sindicat.

Apel la o manifestație națională

O nouă manifestaţie naţională cu privire la „costul de nesusţinut al traiului” este prevăzută să aibă loc pe 17 octombrie la Roma.

Sindicatul UBS a făcut apel la o grevă generală pe 30 octombrie.

Valurile de inflaţie în urma pandemiei de COVID-19, iar apoi din cauza tensiunilor geopolitice au atins întreaga Europă, dar au avut un impact extrem de puternic în Italia, unde salariile şi productivitatea stagnează de zeci de ani, notează AFP.