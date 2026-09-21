Când pot ieși la pensie femeile, în perioada 2026-2035. Calendarul complet, în funcție de luna nașterii și stagiul de cotizare

Vârsta de pensionare pentru femei crește treptat în România, iar acest proces va continua până în 2035, când va fi atinsă limita de 65 de ani. În Legea pensiilor există o anexă care arată detaliat, pe fiecare lună în parte din următorii 10 ani, cine sunt femeile care pot ieși din activitate.

În prima jumătate a anului 2026, pragul a fost de 62 de ani și 6 luni, urmând ca el să ajungă treptat până în 2035.

Modificările nu afectează doar vârsta standard, ci și stagiile de cotizare. Potrivit legii, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Totuși, pentru femei, această limită se atinge treptat, conform calendarului detaliat în Anexa nr. 5 a legii, care prevede pentru fiecare generație data exactă la care poate fi solicitată pensia, precum și stagiile de cotizare necesare.

Calendar pensionare femei 2026-2035

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În prezent, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet de 35 de ani. Acesta din urmă va fi ajustat progresiv și va ajunge la 35 de ani pentru toate generațiile până în 2030.

După finalizarea acestui calendar, legea prevede că atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiile de cotizare vor fi ajustate în funcție de evoluția speranței de viață din România, cu revizuiri posibile la fiecare trei ani.

În situația în care se constată o evoluție pozitivă a speranței de viață, autoritățile competente vor lua măsuri de modificare a stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare și a vârstei de pensionare cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață, prin modificarea cadrului legal, se precizează în lege.

Pe de altă parte, dacă speranța de viață scade, stagiile de cotizare și vârsta standard nu vor fi majorate.

Românii pot vedea mai jos data exactă când pot cere pensia, în funcție de luna nașterii și stagiul contributiv, însă dacă perioadele de cotizații nu sunt complete, contribuabilii sunt sfătuiți să ceară lămuriri de la Casa de Pensii.

Femeile care ies la pensie în 2026

În septembrie 2026, pot ieși la pensie femeile născute în februarie 1964. În cazul lor, vor ajunge la 62 de ani și 7 luni, iar stagiul de cotizare trebuie să fie de 33 de ani și 6 luni.

În octombrie 2026, urmează cele născute în martie 1964, iar în noiembrie, cele din aprilie 1964. În cazul lor, vârsta standard este de 62 de ani și 7 luni, iar stagiul complet de cotizare urcă la 33 de ani și 7 luni.

În decembrie 2026, nu sunt planificate modificări.

Un număr de 574.060 de pensionari ar putea fi executați silit, din cauza pensiilor calculate greșit.

Care sunt generațiile care se pensionează în 2027

Femeile născute în mai 1964 vor putea ieși la pensie pentru limită de vârstă începând din ianuarie 2027, la 62 de ani și 8 luni. Pentru acestea, stagiul complet de cotizare este de 33 de ani și 8 luni, iar stagiul minim de 15 ani.

În februarie 2027 va veni rândul celor născute în iunie 1964, cu aceleași condiții de vârstă și contribuție.

În martie și aprilie 2027, urmează femeile născute în iulie, respectiv august 1964, dar stagiul complet de cotizare crește la 33 de ani și 9 luni.

În mai 2027, româncele născute în septembrie 1964 vor putea solicita pensia, având nevoie de 33 de ani și 10 luni de contribuții, iar stagiul minim rămâne la 15 ani.

Din iulie 2027, femeile născute în octombrie 1964 vor avea o vârstă de pensionare standard de 62 de ani și 9 luni, cu un stagiu complet de 33 de ani și 10 luni.

Conform aceleiași surse, în august și septembrie 2027, urmează generațiile din noiembrie, respectiv decembrie 1964. Vor avea o vârstă standard de pensionare de 62 de ani și 9 luni, iar stagiul complet de 33 de ani și 11 luni.

În octombrie 2027, femeile născute în ianuarie 1965 vor ieși la pensie cu 34 de ani de cotizare completă. Urmează în noiembrie 2027 româncele cu data nașterii în februarie 1965 și care au nevoie de stagiu complet tot de 34 de ani.

Româncele care ies din activitate în 2028

Femeile născute începând din martie 1965 și până la începutul anului 1966 vor împlini vârsta standard de pensionare în 2028, conform calendarului actualizat. Indiferent de luna nașterii, vârsta standard va rămâne pe parcursul anului 2028 de 62 de ani și 10 luni, iar stagiul complet de cotizare va crește treptat.

Astfel, în ianuarie 2028 intră la pensie femeile născute în martie 1965, cu un stagiu complet de 34 de ani și o lună.

În februarie, urmează cele născute în aprilie 1965, iar stagiul de cotizare rămâne neschimbat. Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie va fi de 62 de ani și 10 luni.

Începând din martie 2028, femeile născute în mai 1965 vor avea un stagiu complet de cotizare de 34 de ani și două luni. La fel se aplică și celor născute în iunie 1965, care se vor pensiona începând din aprilie 2028.

În mai 2028, româncele născute în luna iulie 1965 pot cere pensia, dacă au un stagiu de cotizare de 34 de ani și 3 luni. De aceiași ani de muncă au nevoie și femeile născute în august 1965, pentru a ieși din activitate în iunie 2028.

Stagiul de cotizare crește la 34 de ani și 4 luni pentru cele născute în septembrie 1965 și care se pot pensiona începând cu iulie 2028. Generațiile din octombrie 1965 pot cere pensia din august 2028, dacă au muncit tot 34 de ani și 4 luni.

În septembrie 2028, româncele născute în noiembrie 1965 vor putea solicita pensia, având nevoie de 34 de ani și 5 luni de contribuții, iar stagiul minim rămâne la 15 ani.

Din octombrie 2028, femeile născute în decembrie 1965 vor avea o vârstă de pensionare standard tot de 62 de ani și 10 luni, cu un stagiu complet de 34 de ani și 5 luni.

În noiembrie 2028 se pot pensiona femeile din generația ianuarie 1966, dar în cazul lor, stagiul de cotizare se mărește la 34 de ani și 6 luni.

Calendarul pensionării femeilor în 2029

Începând cu ianuarie 2029, femeile născute în februarie 1966 vor putea îndeplini condițiile de pensionare. Vârsta standard de pensionare va crește la 62 de ani și 11 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 34 de ani și 6 luni.

Din februarie 2029, vor îndeplini condițiile femeile născute în martie 1966, urmate de cele din aprilie, dar în martie 2029, cu un stagiu complet majorat la 34 de ani și 7 luni.

În aprilie 2029, pot cere pensie cele născute în mai 1966, iar în mai 2029, generațiile din iunie 1966. Ele vor avea nevoie de un stagiu complet de 34 de ani și 8 luni.

În lunile următoare, generațiile continuă să fie eligibile în ordine, cu o creștere progresivă a stagiului complet. Astfel, în iunie și iulie 2029, pot ieși din activitate femeile născute în iulie și august 1966, dar cu stagiu de 34 de ani și 9 luni de cotizare.

Lunile următoare vor aduce în calendar generațiile născute în septembrie și octombrie 1966, cu stagiul complet crescând treptat, de la 34 de ani și 10 luni. Ele se pot pensiona în lunile august 2029, respectiv septembrie 2029.

Condițiile de pensionare continuă să avanseze lunar, până la octombrie 2029, când femeile născute în noiembrie 1966 vor putea accesa pensia, având un stagiu complet de 34 de ani și 11 luni.

În noiembrie 2029, ies din activitate româncele care au fost născute în luna decembrie 1966, au muncit 34 de ani și 11 luni și au 62 de ani și 11 luni.

Vârsta standard de pensionare în 2030

Din luna ianuarie 2030, femeile născute în 1967 vor atinge vârsta standard de pensionare. Primele beneficiare vor fi cele născute în ianuarie 1967, iar în fiecare lună următoare, vor urma celelalte generații. Limita de vârstă începe de la 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

În februarie 2030 se pot pensiona româncele născute în februarie 1967, de asemenea la vârsta de 63 de ani, care crește treptat. Stagiul rămâne la 35 de ani de cotizații.

În aprilie 2030 se pensionează femeile născute în martie 1967, urmate în mai de cele din aprilie 1967. În ambele cazuri, vârsta crește la 63 de ani și o lună.

În iulie 2030, pragul va fi atins de persoanele născute în mai 1967, iar în august, de cele din iunie 1967, la 63 de ani și 2 luni. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Până în noiembrie 2030, femeile născute în august 1967 vor ajunge la vârsta de pensionare, aceasta fiind, în cazul lor, de 63 de ani și 3 luni.

Pentru lunile martie, iunie, septembrie și decembrie 2030, anexa nu stabilește categorii.

Eșalonarea prevăzută pentru anul 2031

Femeile născute între septembrie 1967 și aprilie 1968 vor atinge vârsta standard de pensionare în 2031, potrivit calendarului stabilit prin Legea nr. 360/2023.

Astfel, în ianuarie 2031, va veni rândul pentru cele născute în septembrie 1967, urmate de generația din octombrie 1967, în luna februarie. Vârsta standard va fi de 63 de ani și 4 luni, cu un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Conform calendarului, femeile născute în noiembrie 1967 vor ajunge la pensionare în aprilie 2031, iar cele din decembrie 1967 în mai, la 63 de ani și 5 luni.

Începând cu iulie și august 2031, vor urma generațiile din ianuarie și februarie 1968, pentru care vârsta crește la 63 de ani și 6 luni.

În octombrie 2031 se pot pensiona femeile din generația martie 1968, la 63 de ani și 7 ani. Același stagiu se aplică și doamnelor care sunt născute în aprilie 1968 și vor ieși din activitate în noiembrie 2031.

Calendarul pensionării pentru 2032

Începând cu ianuarie 2032, femeile născute în mai 1968 vor putea atinge vârsta standard de pensionare, stabilită la 63 de ani și 8 luni. În februarie, urmează româncele născute în iunie 1968. Aceeași vârstă de pensionare, iar stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

În aprilie și mai 2032 se aplică pentru cele născute în iulie și august 1968, când vârsta crește la 63 de ani și 9 luni.

Pentru cele născute în septembrie și octombrie 1968, pragul devine 63 de ani și 10 luni, începând din iulie, respectiv august 2032.

În octombrie și noiembrie 2032, doamnele născute în noiembrie și decembrie 1968 vor avea o vârstă standard de 63 de ani și 11 luni pentru pensionare. Stagiul complet rămâne de 35 de ani, iar cel minim de 15 ani, conform sursei citate.

Vârsta de pensionare a femeilor ajunge la 64 de ani în 2033

Vârsta standard de pensionare pentru femei va ajunge la 64 de ani în 2033, conform calendarului din Legea pensiilor. Femeile născute în ianuarie 1969 vor atinge acest prag în ianuarie 2033.

Cele născute în februarie 1969 vor ieși la pensie în martie 2033, la 64 de ani și o lună, cu stagiu complet de 35 de ani de cotizare.

În mai 2033, vine rândul generației din martie 1969, la 64 de ani și două luni. În iulie, femeile născute în aprilie 1969 ating 64 de ani și 3 luni.

Legea mai arată că cele din mai 1969 se vor pensiona în septembrie 2033, la 64 de ani și 4 luni, iar cele născute în iunie 1969 pot ieși din activitate în noiembrie 2033, când vor ajunge la 64 de ani și 5 luni.

Cum se calculează calendarul de pensionare în 2034

Femeile născute în iulie 1969 vor atinge vârsta standard de pensionare în ianuarie 2034, conform calendarului stabilit de autorități. Ele vor putea ieși la pensie la 64 de ani și 6 luni.

Cele din august 1969 vor împlini vârsta de pensionare, 64 de ani și 7 luni, în martie 2034. În mai 2034, vor ieși din activitate femeile din generația septembrie 1969, la 64 de ani și 8 luni.

Urmează cele din octombrie 1969, la 64 de ani și 9 luni, în iulie 2034. În septembrie același an, este rândul generației din noiembrie 1969, la vârsta de 64 de ani și 10 luni.

În noiembrie 2034, vor ajunge la pensie femeile născute în decembrie 1969, la 64 de ani și 11 luni. Stagiile de cotizare rămân neschimbate: 35 de ani pentru perioada completă și 15 ani pentru cea minimă.

Pragul de 65 de ani se atinge în 2035

Începând cu ianuarie 2035, femeile născute în ianuarie 1970 vor atinge vârsta standard de pensionare de 65 de ani, egală cu cea a bărbaților, așa cum prevede noua lege a pensiilor.