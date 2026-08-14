Extinderea licenței Lukoil, esențială pentru stabilitatea pieței

O criză energetică majoră a fost evitată datorită extinderii licenței de operare a companiilor Lukoil în Bulgaria, aprobată recent de autoritățile britanice.

„Rafinăria va continua să funcționeze optim. Benzinăriile vor continua să funcționeze. Combustibilul va fi disponibil la prețuri accesibile, la prețuri care sunt cele mai competitive în comparație cu prețurile din Uniunea Europeană”, a declarat Alexander Pulev.

Evgeni Simeonov a clarificat că petrolul procesat în Bulgaria provine de la companii globale de renume, respingând speculațiile privind implicarea unor entități sancționate.

„Afacerea se îmbunătățește și am reușit să depășim toate scenariile de risc privind deficitul de flux de numerar care au fost conturate la început, când am preluat conducerea rafinăriei”, a adăugat el.

Provocările negocierilor internaționale

Licența extinsă pentru operațiunile Lukoil este valabilă până la 29 octombrie 2026. După această dată, Bulgaria intenționează să negocieze o derogare cu partenerii americani pentru a asigura continuitatea activităților.

„Ideea este că de acum înainte nu vor mai exista divergențe, că diferite guverne și noi, ca echipe, nu vom mai trebui să intrăm în procese paralele de negociere separate, să negociem cu Marea Britanie și, trei luni mai târziu, să intrăm în negocieri cu guvernul american”, a explicat vicepremierul Pulev.

În acest moment, Bulgaria nu este implicată direct în vânzarea activelor Lukoil. „Există informații conform cărora sunt în desfășurare negocieri între diverși investitori strategici, parteneri, consorții, dar acestea sunt la nivelul holdingului rusesc. Partea bulgară nu este un participant activ la aceste negocieri”, a precizat el.

Stabilitate pe piața carburanților din Bulgaria

Iulie 2026 a marcat o perioadă de succes pentru companiile Lukoil Neftochim și Lukoil Bulgaria, potrivit lui Simeonov. „Afacerea se îmbunătățește și am reușit să depășim toate scenariile de risc privind deficitul de flux de numerar”, a spus acesta.

Extinderea licenței și negocierile active reprezintă o garanție pentru stabilitatea pieței de combustibili din Bulgaria, în contextul unui mediu economic european complex.

Prețurile carburanților au înregistrat noi fluctuații vineri, 14 august 2026. În București, benzina s-a scumpit la MOL și a rămas la același nivel în celelalte stații. La motorină, prețurile au rămas neschimbate față de joi.

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