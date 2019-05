Carmen Dan a vorbit despre escaladarea violențelor în campania pentru alegerile europarlamentare și a spus că nu vrea să tolereze niciun fel de violență.

„Nu cred că există nicăieri în Europa, pentru că tot vorbim de nişte alegeri parlamentare de nivel european, o viziune în care să se încurajeze violenţa şi modul acesta de exprimare agresivă în campaniile electorale. Eu vreau, şi fac şi pe această cale un apel, să conştientizeze cei care gândesc că în acest fel se pot manifesta, că de la violenţă verbală la violenţă fizică este doar un pas. Iar eu nu am de gând, prin structurile care mă reprezintă să încurajez, sub nicio formă, acest lucru. Tocmai de aceea, legea manifestaţiilor publice vorbeşte foarte clar în sensul interzicerii unor manifestări suburbane tocmai pentru a se evita orice risc în planul violenţei”, a precizat Carmen Dan, conform Mediafax .

Ministrul de Interne a precizat că polițiștii și jandarmii urmează ca, în baza imaginilor, să identifice persoanele care ar putea fi sancționate pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

„Este motivul pentru care, în acest moment, atât structurile de poliţie cât şi structurile de jandarmerie fac o evaluare serioasă, cele care vor interveni, identifică persoane, vizualizează imaginile pe care le deţinem pentru a putea face ceea ce dispune inclusiv Codul penal (…) atunci când reglementează infracţiunea de tulburare a liniştii şi ordinii publice. Vor face demersul legal de a se sesiza din oficiu, de a sesiza Parchetul competent, deoarece cred că este evident pentru toată lumea că am depăşit planul contravenţional şi am trecut în cel penal. Este motivul pentru care am solicitat rigoare în aplicarea legii, transparenţă şi exigenţă totodată tuturor structurilor care au competenţe în planul ordinii publice”, a menționat Carmen Dan, conform sursei citate.