Reacția oficială

Casa Albă a reacționat dur marți la o afirmaţie de pe un cont de social media asociat fostei vicepreședinte americane Kamala Harris, conform căreia, interpretând o declaraţie a lui JD Vance, liderul SUA ar intenţiona să recurgă la arme nucleare în războiul împotriva Iranului.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

JD Vance a plusat marți după postarea lui Donald Trump în care acesta amenința că „o întreagă civilizație va muri în această seară”, sugerând că președintele SUA ar putea folosi arme nucleare.

JD Vance doubles down on Trumps new post threatening “a whole civilization will die tonight” and implies Trump might use nuclear weapons pic.twitter.com/GbxU602u6n — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

„Doar președintele știe care este situația”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Donald Trump este singurul care știe ce va face în Iran, după ce președintele american a avertizat că „o întreagă civilizație va muri” dacă Teheranul nu reușește să ajungă la un acord marți.

„Regimul iranian are timp până la ora 20:00 (ora coastei de est a SUA și ora 03.00 a României) să se ridice la înălțimea momentului și să încheie un acord cu Statele Unite”, a declarat Leavitt, într-un comunicat pentru AFP. Declarația a venit ca răspuns la întrebările privind disponibilitatea lui Trump de a utiliza arme nucleare și în contextul unui raport care sugera că Iranul ar fi întrerupt negocierile.

„Doar președintele știe care este situația actuală și ce urmează să facă,” a spus aeasta.

„O întreagă civilizație va muri”

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va ține de cuvânt în ceea ce privește ultimatumul dat Iranului și a făcut-o în deja clasicul său stil, amenințând, dar evaziv. Într-un mesaj postat pe contul său de pe rețeaua Truth Social, a scris: „O întreagă civilizație va muri în seara asta și nu va mai fi readusă niciodată la viață”.

La ora 8:06 (la Washington), marți de dimineață, Trump a postat mesajul care a strâns 3.600 de aprecieri în 20 de minute.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”





