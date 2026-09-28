O casieră dintr-un supermarket din Cantabria, Spania, este acuzată că ar fi deturnat 333.800 de euro de la angajator în decurs de doi ani. Femeia ar fi manipulat casa de marcat de 1.160 de ori pentru ca anumite tranzacții în numerar să nu fie înregistrate în sistem, potrivit L'Independant.

Cum funcționa metoda de furt

Angajata unui supermarket din regiunea Santander, în Cantabria, Spania, este acuzată că ar fi furat 333.800 de euro de la compania la care lucra, într-o perioadă de numai doi ani.

Magazinul avea două case de marcat: una pentru bonul de livrare, care conținea detaliile produselor cumpărate, și o a doua la care se efectua plata.

Potrivit anchetei, atunci când se afla la cea de-a doua casă de marcat și clienții plăteau în numerar sume mai mici de 400 de euro, femeia deconecta terminalul de plată de la sursa de alimentare pentru a împiedica înregistrarea bonului în sistem. Ancheta a arătat că metoda ar fi fost folosită de 1.160 de ori, pe parcursul celor doi ani. Femeia acționa, în general, dimineața devreme sau seara târziu, în funcție de programul său de lucru.

O casieră din Spania este acuzată că ar fi deturnat 333.800 de euro / Imagine generată cu AI

Sistemul era însă folosit atât de regulat încât a atras atenția responsabilului IT al magazinului. Acesta s-a întrebat de ce existau atât de multe rapoarte privind incidente în care bonurile rămâneau deschise fără ca plata să fie finalizată.

Demascată de șeful IT, femeia riscă între 3 și 10 ani de închisoare

După ce informațiile au fost corelate cu datele de identificare ale fiecărui angajat, femeia a fost identificată rapid. Conducerea supermarketului a instituit o supraveghere discretă pentru a urmări activitatea acesteia, iar imaginile surprinse de camere au confirmat suspiciunile. Casiera a fost concediată două zile mai târziu, în momentul respectiv asupra ei fiind găsiți 845 de euro. Tribunalul din Cantabria a solicitat o pedeapsă de trei ani de închisoare, precum și o amendă de 4.500 de euro. De asemenea, instanța cere ca inculpata să restituie integral suma despre care se susține că ar fi fost deturnată, respectiv 333.800 de euro.

Ministerul Public, care reprezintă compania, solicită o pedeapsă de 10 ani de închisoare și o amendă de 288.000 de euro. Totodată, acuzarea cere plata unor despăgubiri de 331.750 de euro, după ce femeia ar fi restituit 2.000 de euro la câteva zile după concediere.

Justiția urmează să analizeze cazul pe 1 octombrie.

Atunci ar putea fi încheiat un acord între cele două părți. În lipsa unui acord, instanța ar urma să stabilească o nouă dată pentru proces.