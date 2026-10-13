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Un castor a lăsat 1.600 de oameni fără curent după ce a ros 6 cabluri aflate sub o autostradă, în Bosnia

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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Un castor care înoată
Sursa foto: Shutterstock
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Un incident neobișnuit a lăsat 1.600 de persoane din zonele Prnjavor și Stanari fără electricitate, după ce un castor a provocat o avarie majoră. Animalul a ros cablurile electrice subterane ale liniei de înaltă tensiune Štrpci, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică.

Problema a apărut pe 11 octombrie, la ora 21.30, când castorul a reușit să secționeze toate cele șase cabluri subterane de pe tronsonul liniei electrice care traversează autostrada Banja Luka – Doboj, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În urma incidentului, locuitorii din satul Štrpci până la localitățile Brestovo și Mitrovići din zona Stanari au rămas fără curent electric.

„Pentru înlocuirea cablurilor subterane este necesară utilizarea unor utilaje grele de construcție, ceea ce încetinește ritmul reparațiilor și restabilirea alimentării regulate cu energie electrică”, au declarat reprezentanții Elektrokrajina.

Compania a mai transmis și un apel către abonații afectați.

„Rugăm toți utilizatorii alimentați de la linia de înaltă tensiune Štrpci să aibă răbdare și înțelegere”.

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Tags: Bosnia
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