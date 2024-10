În primul an al primului mandat, cheltuielile totale au ajuns la 8,5 milioane de lei. În anii următori, costurile pentru deplasările externe s-au menținut constante, în jur de 6 milioane de lei pe an. În ultimul an al primului mandat, cheltuielile de acest tip au crescut brusc, ajungând la 10 milioane de lei.

Al doilea mandat a început în contextul pandemiei de Covid-19, iar președintele a fost nevoit să rămână în țară, cheltuind doar 3 milioane de lei pe deplasări externe. Ulterior, însă, aceste cheltuieli au crescut semnificativ.

În 2021, al doilea an al pandemiei COVID-19, Iohannis a efectuat 16 deplasări externe, cheltuielile fiind de 7,6 milioane de lei, adică aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit datelor Libertatea.

În 2022, cheltuielile au crescut la 17 milioane de lei, dublu față de 2021, iar în 2023 s-a atins un nou record, cu o sumă totală de 41,1 milioane de lei alocată deplasărilor externe.

În acest an, numai din ianuarie și până în august 2024, președintele a cheltuit 20 de milioane de lei pe călătorii.

Cele mai controversate vizite ale președintelui au avut loc în 2023, anul cu cele mai mari cheltuieli. A efectuat două turnee: unul de 9 zile în America de Sud, dintre care doar 4 zile au fost evenimente oficiale, restul fiind dedicate „activităților private", și un alt turneu de 10 zile în Africa, care a inclus și un safari.

Mandatul președintelui Iohannis expiră pe 21 decembrie 2024.

