Cât costă ca o familie să aibă un copil și cum ajută statul părinții, în Germania

Creșterea unui copil reprezintă, pentru majoritatea familiilor, una dintre cele mai mari responsabilități financiare din viață. Până la împlinirea vârstei de 18 ani a primului lor copil, părinții din Germania ajung să cheltuiască o adevărată avere: aproximativ 174.096 de euro. Suma reiese din datele furnizate de Oficiul Federal de Statistică, raportate la nivelul anului 2018, însă valoarea reală actuală este considerabil mai mare din cauza valului de inflație din ultimii ani.

Pe lângă cheltuielile directe cu hrana, hainele, educația și locuința, calculul financiar include și costuri indirecte semnificative. Cel mai important dintre acestea este pierderea de venituri pe care mulți părinți o înregistrează atunci când își reduc programul de lucru sau își iau concediu pentru a se dedica îngrijirii celor mici, relatează publicația germană Tagesschau.

Statul german oferă 150 de prestații sociale, dar birocrația îi blochează pe părinți

Deși efortul financiar este uriaș, părinții nu sunt lăsați să suporte singuri aceste costuri. Autoritățile susțin familiile printr-o listă impresionantă de aproximativ 150 de prestații sociale și avantaje financiare diferite.

Prestațiile sociale din Germania, denumite „Sozialleistungen”, reprezintă sistemul de ajutoare financiare, indemnizații și servicii oferite de statul german pentru a garanta un nivel de trai de bază, a proteja cetățenii în caz de risc, precum șomaj, concendiu pe caz de boală, concediu de maternitate și pensie, și pentru a sprijini familiile.

Această susținere nu este doar un act de protecție socială, ci o necesitate strategică: fără copii, economiile se confruntă cu lipsa viitorilor specialiști, iar sistemele de pensii și de sănătate, finanțate din contribuții, riscă să intre în colaps.

Cu toate acestea, un număr considerabil de beneficii nu ajung niciodată la cei care au dreptul la ele. Expertul financiar Martin Werding, profesor la Universitatea din Bochum, a explicat în cadrul emisiunii financiare „50k” a postului public german ARD că problema principală o reprezintă necunoașterea legii și procedurile extrem de stufoase.

De multe ori, părinții germani trebuie să depună dosare separate pentru fiecare beneficiu în parte, iar din cauza birocrației obositoare, multe familii renunță la drepturile lor bănești.

Protecția financiară și banii dinainte de naștere

Sprijinul financiar pentru familiile germane începe încă din perioada sarcinii. Concediul de maternitate pentru angajate debutează, în mod obișnuit, cu șase săptămâni înainte de naștere și continuă opt săptămâni după aceasta.

În funcție de starea de sănătate a mamei sau de specificul muncii prestated, interdicția de muncă poate fi aplicată chiar mai devreme, beneficiind în plus de o protecție specială împotriva concedierii.

În această perioadă se acordă indemnizația de maternitate. Mamele asigurate în sistemul public primesc un plafon de maximum 13 euro pe zi de la casa de asigurări, în timp ce persoanele cu asigurare privată sau familială încasează o sumă unică de până la 210 euro direct de la Oficiul Federal pentru Securitate Socială.

Pentru angajatele ale căror venituri medii depășeau 13 euro pe zi, angajatorul are obligația legală de a acoperi diferența până la nivelul salariului net obișnuit.

Alocația lunară sau deducerea fiscală, în Germania

Din momentul nașterii, familiile au dreptul la alocația pentru copii, o sumă fixă plătită indiferent de nivelul veniturilor, stabilită la 259 de euro pe lună pentru fiecare copil.

Pentru familiile cu venituri mai mari, statul german pune la dispoziție o alternativă mai avantajoasă: deducerea fiscală pentru copii. Aceasta reduce impozitul pe venit datorat de părinți.

Partea pozitivă este că părinții nu trebuie să facă nicio cerere suplimentară pentru această opțiune, deoarece administrația fiscală verifică automat care variantă este mai convenabilă în momentul prelucrării declarației anuale de impozit.

Lucrurile devin mult mai complexe în cazul alocației parentale, acordată părintelui care rămâne acasă cu copilul. Această prestație este condiționată de venit: familiile care depășesc un venit impozabil anual de 175.000 de euro pierd definitiv dreptul de a o solicita.

În plus, sistemul german include numeroase opțiuni: alocația de bază oferă 65% din venitul net pierdut (între 300 și 1.800 de euro pe lună) timp de maximum 14 luni, în timp ce varianta „Plus” dublează perioada de acordare, dar înjumătățește suma lunară. Cuplurile căsătorite pot obține sute de euro în plus la alocația parentală dacă își schimbă clasa de impozitare cu cel puțin șapte luni înainte de naștere.

Schimbări majore din 2027 și ajutoarele pe care mulți părinți din Germania uita să le ceară

Sistemul alocației parentale va trece prin modificări importante începând cu sfârșitul anului 2027. Perioada maximă de încasare pentru alocația parentală de bază se va reduce de la 14 la 12 luni, iar fiecare părinte va fi obligat să își ia cel puțin trei luni de concediu. În schimb, plafonul maxim lunar va înregistra o ușoară creștere, de la 1.800 de euro la 1.900 de euro.

Pe lângă aceste drepturi principale, există o serie de beneficii financiare pe care majoritatea părinților le omit. Un exemplu este pachetul pentru educație și participare, care decontează costurile pentru excursiile școlare, cotizațiile la cluburile sportive sau lecțiile de muzică. Aceste sume nu se acordă automat, ci trebuie solicitate individual pentru fiecare activitate în parte.