Prețul uluitor cu care se vinde noul iPhone Duo în Europa: cu banii de pe el îți poți cumpăra o mașină la mâna a doua

Noul iPhone Duo, lansat oficial în Europa, a stârnit o adevărată furtună de reacții, dar nu numai pentru specificațiile sale tehnice sau designul inovator. Elementul care a captat atenția publicului este prețul său exorbitant, ce a generat controverse și întrebări legate de direcția pe care o urmează piața smartphone-urilor.

O scurtă privire pe site-ul Apple.de, dedicat pieței germane, dezvăluie prețurile amețitoare pentru noile modele. De notat aici că prețurile din România pentru modelele de iPhone, istoric vorbind, au fost cel mai apropiate de cele din Germania.

Versiunea de bază a iPhone Duo, cea de 256GB, pornește de la o sumă care depășește salariile medii din multe țări europene, inclusiv România. Prețurile cresc vertiginos odată cu alegerea unor configurații mai avansate de stocare, o strategie bine-cunoscută a gigantului american și nu numai.

Prețul maxim pentru iPhone Duo: 3.800 de euro!

Apple a fost mereu recunoscută pentru felul în care taxează suplimentar fiecare gigabyte de stocare, iar în cazul iPhone Duo, această strategie este dusă la extrem.

Astfel, pentru varianta de top, dotată cu maximum de memorie disponibil, prețul ajunge la colosala sumă de 3.800 de euro în Germania. Această valoare stârnește comparații inevitabile: cu acești bani, în România, se poate cumpăra o mașină mai mult decât decentă la mâna a doua, complet funcțională, care să deservească o familie vreme de ani buni.

Cel mai probabil, varianta cu 2TB de stocare a iPhone Duo va costa, în România, undeva în jurul sumei de 20.000 de lei.

În schimb, achiziționarea unui telefon la un asemenea preț transformă un gadget într-un simbol al statutului social, dar și într-o investiție considerabilă, care poate genera anxietate pentru utilizatorii de rând.

Costuri exorbitante în mai toate țările, dar nu neapărat mai mari decât cele practicate de concurență

Prețurile din Germania oferă, de obicei, un indiciu clar despre costurile pe care le vor întâlni și cumpărătorii din România, având în vedere similitudinile fiscale și costurile de import. Astfel, este de așteptat ca noile modele să ajungă pe rafturile retailerilor autohtoni cu prețuri aproape identice, doar că exprimate în lei.