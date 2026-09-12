Un TIR a rulat singur aproximativ doi kilometri pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din Germania, după ce șoferul a ajuns în afara cabinei și a fost rănit. Camionul fără nimeni la volan a mers în zigzag pe A2, a lovit de mai multe ori parapetele și s-a oprit abia după ce a părăsit carosabilul și a ajuns pe un câmp.

Incidentul neobișnuit s-a produs joi seară, 10 septembrie, în jurul orei 23.55, în apropierea parcării Schafstrift Süd, din districtul Schaumburg, pe sensul autostrăzii A2 către Berlin, relatează postul public german NDR, iar poliția germană încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns șoferul în afara cabinei.

TIR-ul a lovit bolovani și o barieră de beton înainte să ajungă pe autostradă

Totul a început când șoferul camionului cu semiremorcă a încercat să iasă din parcarea Schafstrift Süd și să intre pe A2 în direcția Berlin. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția din Hanovra, camionul a deviat mai întâi de la traseu și a lovit mai mulți bolovani aflați în zona de odihnă. Vehiculul și-a continuat apoi deplasarea către banda de accelerare, unde s-a izbit de o barieră din beton.

În acel moment, șoferul a reușit să ajungă în afara cabinei și a fost rănit, dar nu este clar cum s-a întâmplat exact, motiv pentru care anchetatorii continuă verificările. Șoferul a rămas în apropierea ieșirii din parcare, în timp ce camionul a continuat să se deplaseze.

Camionul fără șofer a mers doi kilometri în zigzag pe A2

TIR-ul nu s-a oprit după ce a rămas fără omul de la volan. Din cauza înclinării carosabilului, ansamblul format din cap tractor și semiremorcă și-a continuat deplasarea și a ajuns pe autostrada A2. Camionul a rulat aproximativ doi kilometri fără șofer, deplasându-se haotic și lovind în repetate rânduri parapetele autostrăzii.

Vehiculul a intrat atât în parapetul lateral, cât și în separatoarele din zona mediană, înainte să devieze în cele din urmă spre dreapta. TIR-ul a ieșit apoi de pe carosabil, a traversat o zonă cu vegetație și s-a oprit pe un câmp de lângă autostradă. În ciuda traseului de aproximativ doi kilometri parcurs fără șofer, autoritățile nu au anunțat că ar fi existat alte persoane rănite în timpul deplasării camionului.