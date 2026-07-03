Prinși sub dărâmături, după cutremure: „Unul lângă celălalt, împreună până în ultimele clipe”

Comunitatea concursurilor de frumusețe este în doliu după moartea modelului venezuelean Skarlent Rodríguez, deținătoarea titlului Miss Grand Orlando 2025.

Publicația Hola! scrie că tânăra și iubitul ei, José Castro, au fost găsiți fără viață după ce au fost dați dispăruți timp de mai multe zile în urma cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie.

Decesele celor doi au fost confirmate de membrii familiilor, după o amplă operațiune de căutare desfășurată în regiunea de coastă Catia La Mar, din statul La Guaira, una dintre cele mai afectate zone.

Potrivit presei venezuelene și declarațiilor făcute de rude, Skarlent Rodríguez și José Castro au rămas prinși sub dărâmături după ce blocul în care locuiau s-a prăbușit în timpul cutremurelor.

Echipele de intervenție au căutat zile la rând printre ruine, în timp ce familiile sperau că cei doi vor fi găsiți în viață. Speranțele s-au spulberat în momentul în care trupurile lor au fost recuperate.

Familia a anunțat vestea tragică prin intermediul unei campanii de strângere de fonduri organizate pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. „Din păcate, au fost găsiți amândoi fără viață… unul lângă celălalt, împreună până în ultimele clipe”, au transmis rudele, mulțumind tuturor celor care au distribuit informații și au sprijinit eforturile de căutare.

Skarlent Rodríguez avea doar 23 de ani

Skarlent Rodríguez avea 23 de ani și devenise cunoscută după ce a câștigat titlul Miss Grand Orlando 2025. Originară din Venezuela, tânăra își construia o carieră în modelling, rămânând în același timp puternic legată de țara natală. Deși nu a reușit să câștige competiția Miss Grand Florida, Skarlent devenise o prezență apreciată în lumea concursurilor de frumusețe, fiind remarcată pentru implicarea sa în activități de modelling și apariții publice.

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După confirmarea decesului, organizațiile Miss Grand Florida și Miss Grand International au publicat mesaje emoționante pe rețelele sociale.

Reprezentanții Miss Grand Florida au descris-o pe Skarlent Rodríguez drept „o parte prețioasă a familiei Grand”, evocând amintirile create în perioada în care a purtat titlul de Miss Grand Orlando 2025. La rândul său, organizația Miss Grand International a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor afectați de tragedie, deplângând pierderea tinerei regine a frumuseții.

Familiile cer ajutor pentru cheltuielile de înmormântare

Pe lângă durerea provocată de pierderea celor doi tineri, familiile se confruntă și cu dificultăți financiare.

Rudele au explicat că operațiunile de căutare și recuperare au generat costuri importante, motiv pentru care au lansat o campanie de strângere de fonduri destinată acoperirii cheltuielilor de înmormântare.

Moartea celor doi se numără printre numeroasele tragedii provocate de cutremurele puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie. Seismele au provocat distrugeri extinse în mai multe regiuni ale țării, în special în statul La Guaira, unde numeroase blocuri de locuințe, hoteluri și alte clădiri s-au prăbușit, iar mii de familii au rămas fără adăpost.

Seismele au ucis aproape 2.600 de oameni

Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor după cutremurele devastatoare din Venezuela se apropie de final. La nouă zile de la seismele care au ucis aproape 2.600 de oameni, echipele de salvare spun că șansele de a mai găsi persoane în viață sub dărâmături sunt aproape inexistente, deși un bărbat a fost scos miraculos dintre ruine după opt zile.

În orașul La Guaira, salvatorii privesc neputincioși aparatele care, până de curând, detectau semne de viață sub mormanele de beton. Acum, senzorii nu mai indică nimic, iar liniștea care s-a așternut peste ruine pare să anunțe sfârșitul speranței.

Vineri este a noua zi de la producerea celor două cutremure care au devastat țara sud-americană și, potrivit unor membri ai echipelor de intervenție, va fi și ultima zi dedicată căutării supraviețuitorilor.

Șansele de supraviețuire scad dramatic după primele 72 de ore

Potrivit specialiștilor implicați în operațiuni, cele mai mari șanse de a găsi oameni în viață sunt în primele 72 de ore după un cutremur. Ulterior, fiecare oră care trece reduce considerabil posibilitatea de supraviețuire, iar temperaturile ridicate agravează și mai mult situația.

Un salvator a explicat că organismul uman poate rezista fără apă cel mult șapte zile.

Ajutoare internaționale au sosit din 27 de țări, iar echipe de salvatori din întreaga lume participă la intervenții. Un membru al echipei mexicane a declarat că aparatura lor indicase inițial posibile semnale de viață într-o altă clădire, însă după ore întregi de săpături nu a fost găsită nicio persoană.

Pentru a elimina orice zgomot care ar fi putut împiedica detectarea unor eventuali supraviețuitori, polițiștii au oprit circulația și le-au cerut șoferilor să oprească motoarele. „Suntem salvatori, faceți zgomot!”, a strigat unul dintre membrii echipei, în speranța că cineva îi va răspunde de sub ruine.

În apropiere, o echipă americană a folosit câini special antrenați și senzori de înaltă sensibilitate pentru detectarea sunetelor. Rezultatul a fost același: nicio urmă de viață, potrivit AFP.

Oamenii își caută încă rudele dispărute

Marina Castillo, în vârstă de 67 de ani, așteaptă ca salvatorii să recupereze trupul nepotului său, Alexandro de Guidice, student la Drept, în vârstă de 24 de ani. „A fost îngrozitor, nu există niciun sprijin”, a spus femeia, exprimând o nemulțumire împărtășită de mulți venezueleni, care acuză autoritățile că reacționează prea lent. „Am ajuns în apartamentul lui. Am văzut toate cărțile lui de Drept și dosarele lui. Este cumplit. Tot ce vreau acum este să mi-l aducă înapoi.”

Potrivit cifrelor oficiale, aproape 200 de clădiri s-au prăbușit complet în urma cutremurelor care au lovit La Guaira și capitala Caracas. Analize preliminare realizate pe baza imaginilor din satelit sugerează însă că numărul imobilelor distruse ar putea fi mult mai mare.

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