Casa faimoasă cu ușă albastră care se vinde cu peste 9.000.000 de euro: povestea care a făcut-o celebră în 1999

Casa cu ușa albastră din Notting Hill, devenită celebră în întreaga lume datorită filmului cu același nume din 1999, este din nou în centrul atenției. Locuința din spatele acesteia, deținută odinioară de Richard Curtis, scenaristul filmului, este acum scoasă la vânzare pentru suma de 9.247.260 de euro, anunță Daily Mail.

Povestea din spatele apartamentului care a devenit celebru în 1999

Apartamentul a devenit celebru datorită comediei romantice „Notting Hill”, în care Hugh Grant l-a interpretat pe William Thacker, un librar din Londra, care se îndrăgostește de actrița de la Hollywood Anna Scott, interpretată de Julia Roberts.

Locuința a servit drept decor pentru unele dintre cele mai memorabile scene din film, inclusiv cea în care personajul Spike, prietenul de apartament al lui Thacker, interpretat de Rhys Ifans, apare în pragul ușii albastre îmbrăcat doar în lenjerie intimă, în fața paparazzilor.

Casa de peste 9.000.000 de euro are trei dormitoare și două băi

Deși scenele de interior au fost filmate într-un studio, exteriorul apartamentului din Notting Hill a jucat un rol esențial în poveste. Casa, o fostă biserică transformată, are o suprafață de aproximativ 280 de metri pătrați și dispune de trei dormitoare și două băi. Spre deosebire de locuința modestă din film, proprietatea reală este de-a dreptul luxoasă.

Conform anunțului publicat pe site-ul Invisible Homes, spațiul include o bucătărie spectaculoasă, o zonă de dining și un living de aproape 14 metri lungime.

„Conceput inițial ca studio de artist, acest spațiu extraordinar este încununat de un plafon boltit cu grinzi expuse și luminatoare”, se arată în descrierea anunțului. De asemenea, livingul dispune de podele din lemn masiv și un șemineu din piatră, iar bucătăria este dotată cu o insulă din marmură.

Un alt element deosebit al casei este terasa secretă de pe acoperiș, accesibilă printr-o scară în spirală din grădina privată a curții interioare.

„Terasa este înconjurată de plante mature și ziduri vechi din cărămidă, oferind un loc retras pentru a lua masa deasupra acoperișurilor din Notting Hill”, se mai precizează în anunț.

Ușa albastră a casei a devenit o atracție turistică

De-a lungul timpului, ușa albastră a devenit un simbol al cartierului Notting Hill și o atracție turistică vizitată de fanii filmului din întreaga lume. Totuși, acest simbol iconic nu a fost lipsit de controverse. După lansarea filmului în 1999, ușa originală a fost vândută la o licitație organizată de Christie's și înlocuită inițial cu una neagră, aparent pentru a descuraja turiștii. În cele din urmă însă, a fost revopsită în albastru, culoarea care a consacrat-o.

În 2023, ușa a fost ținta actelor de vandalism, fiind mâzgălită cu graffiti, ceea ce a dus la nemulțumiri din partea vizitatorilor.

„William Thacker trebuie să fie mai mândru de casa lui”, a scris un turist pe Google Reviews. Jonathan Lau, un alt vizitator, a publicat o imagine cu ușa vandalizată, spunând că „a văzut zile mai bune”.

Ultimul proprietar al casei a avut o poveste impresionantă

Ultimul proprietar cunoscut al apartamentului, Neil Hutchinson, este un antreprenor britanic cu o poveste de succes remarcabilă. În 2004, acesta a fondat compania TrafficBroker din dormitorul său, având un overdraft de 2.325,60 euro și o situație financiară precară. Până în 2008, firma colabora cu peste 250 de companii, generând venituri de 21,28 milioane de euro.

În 2013, Hutchinson a fost clasat pe locul 21 în The Sunday Times Rich List, cu o avere estimată la 206,98 milioane de euro, care a crescut la 681,40 milioane de euro în 2014. În 2023, acesta s-a căsătorit cu actrița Jessica Stroup, cunoscută din filmul „The Hills Have Eyes II”, în cadrul unei ceremonii fastuoase desfășurate la Marrakech.

Acum, apartamentul faimos din Notting Hill poate deveni casa unei noi povești, deși viitorul proprietar va trebui să accepte afluxul constant de turiști care vin să admire celebra ușă albastră.