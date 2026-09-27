Franța desfășoară „mijloace militare” în Arabia Saudită, aflată în plin război cu rebelii din Yemen

Mijloacele militare franceze urmează să fie desfăşurate în Arabia Saudită cu caracter „strict defensiv”, în scopul apărării exporturilor de petrol brut prin Marea Roşie, a confirmat duminică, la postul France 2, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, potrivit AFP.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat încă de joi seara că va trimite „militari, radare şi sisteme de apărare” pentru a „proteja” instalaţia Yanbu, principalul terminal saudit de export de petrol brut la Marea Roşie. Acest terminal a fost atacat de către rebelii Houthi din Yemen.

Întrebat despre riscul ca Franţa să fie considerată cobeligerantă de către rebelii din Yemen, Jean-Noël Barrot a răspuns că „absolut deloc”. Această desfășurare militară este „strict defensivă”, a subliniat el.

„Punem la dispoziţie mijloace defensive (...). De la începutul războiului din Iran, noi am desfăşurat mijloace militare pentru a ne proteja aliaţii, partenerii. Am fost consideraţi în vreun moment cobeligeranţi? Niciodată”, a insistat șeful diplomației franceze, referindu-se la operaţiunile de poliţie aeriană pentru a apăra Emiratele Arabe Unite de dronele iraniene.

Amploarea desfăşurării franceze va depinde de „nevoia, aşa cum va fi exprimată ea de către partenerul (saudit - n.r.), de propriile noastre capacităţi şi de evoluţia situaţiei”, a afirmat Barrot.