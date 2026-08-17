Mitul: bateria unei electrice nu rezistă suficient

Pentru o persoană care cumpără o electrică, dar mai ales pentru o companie care cumpără zeci sau sute de mașini, bateria este una dintre cele mai mari necunoscute. Dacă își pierde rapid autonomia, economia făcută la combustibil poate să nu mai pară atât de atractivă.

Flote Auto a analizat cinci dintre aceste temeri folosind date Geotab. Primul mit este tocmai acesta: bateriile se degradează atât de repede încât investiția într-o electrică nu mai merită. Datele actualizate în 2026 arată o situație mai puțin dramatică.

După 8 ani, bateria medie ar mai avea aproximativ 82%

Geotab a analizat peste 22.700 de mașini electrice, din 21 de modele diferite. Degradarea medie măsurată este de 2,3% pe an, ceea ce ar lăsa bateria medie la aproximativ 81,6% din capacitatea inițială după opt ani. Pe baza ritmului observat, compania estimează o durată medie de viață de aproximativ 13 ani sau mai mult.

De exemplu, o mașină care avea 400 km autonomie când era nouă ar ajunge teoretic la aproximativ 326 km după opt ani, dacă ar urma exact media studiului. În practică, degradarea diferă mult în funcție de model, chimia bateriei, temperatură și modul în care este folosită mașina.

Interesant este că autoturismele din studiu s-au descurcat mai bine decât vehiculele multifuncționale și utilitarele ușoare: aproximativ 2% degradare anuală pentru mașinile normale, față de 2,7% pentru categoria mai grea.

Încărcarea rapidă poate dubla degradarea

Unul dintre cei mai importanți factori nu este cât conduci mașina, ci cum o încarci. Vehiculele care folosesc rar încărcarea rapidă DC au înregistrat o degradare medie de aproximativ 1,5% pe an. Cele care folosesc frecvent stații rapide și puteri de peste 100 kW pot ajunge la 3% pe an.

Diferența devine mare în timp. Geotab estimează că o baterie încărcată predominant la puteri mai mici poate păstra aproximativ 88% din capacitate după opt ani. În scenariul cu utilizare frecventă a încărcării rapide de mare putere, cifra poate coborî spre 76%.

Am scris deja despre motivul pentru care firmele pot pierde bani dacă refuză mașinile electrice din motive greșite și despre miturile care schimbă calculul unei flote. Asta nu înseamnă că încărcarea rapidă trebuie evitată. Recomandarea Geotab este mai simplă: să fie folosită atunci când este necesară, nu automat la fiecare încărcare.

Dar bateria este doar primul dintre cele cinci mituri analizate. Ce se întâmplă cu autonomia la -15 grade Celsius, dacă electricele riscă într-adevăr să rămână fără autonomie în timpul programului, dacă există suficiente stații și dacă sunt cu adevărat mai scumpe pe termen lung sunt explicate în analiza completă publicată de Flote Auto.

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