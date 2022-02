Întrebat ce era inacceptabil din ce propunea Dacian Cioloș, el a afirmat:

„Noi eram de acord pe 90% din lucruri și în general în Biroul Național. Aici era o diferență de viziune, o diferență care ține de esența democrației. Eu cred că oamenii politici, sau, mă rog, cetățenii se organizează în partide – trei cetățeni pot începe un partid politic în România – ca să propună ceva, să primească o responsabilitate prin vot și să ia decizii. La noi se propunea ca decizia să fie în afara partidului. Nu era o discuție despre politic vs. apolitic, era vorba despre numirile de miniștri”, a spus Cătălin Drulă, joi seara, la B1TV.

Cu privire la controversele legate de activitatea Biroului Național și de propunerea lui Cioloș de a înființa comitete care să contribuie la luarea deciziilor, Drulă a declarat că ”se propunea ca decizia să fie în afara partidului” referindu-se la numirile de miniștri.

„Haideți să vă dau un exemplu. Eu, când am fost la Ministerul Transporturilor, am lucrat cu foarte mulți oameni și am reușit să îi inspir și să vină alături de mine care nu erau membri de partid, dar decizia asupra învestirii lor a fost a mea. Nu m-am dus la un consiliu de înțelepți”, a adăugat el.

Dacian Cioloș, spune Cătălin Drulă, propunea „să decidă cine sunt miniștrii USR un fel de comitet”.

Întrebat dacă era vorba de a decide efectiv sau mai degrabă se făcea o analiză paralelă, Cătălin Drulă a continuat: „Știți, devine ușor academică diferența la un moment dat. În China, din câte înțeleg, se alege liber, dar sunt deja opțiunile preselectate”.

