Ministrul Afacerilor Interne a mai precizat că el, personal, nu poate oferi detalii din anchetă, acest lucru fiind de datoria polițiștilor și procurilor.

„Legat de cazuri în anchetă, nu dau detalii. Tot ce pot să vă spun este că astfel de detalii vor fi date de către IGPR în colaborare cu Parchetul şi pot, de asemenea, să vă mai spun cu certitudine că poliţiştii au demonstrat o foarte bună acuitate în a face legături între anumite elemente disparate la începutul acestui caz. Mai multe pe parcursul anchetei vor oferi poliţiştii şi procurorii, nu ministrul”, a declarat Cătălin Predoiu.

„Aștept o informare de la IGPR”

Până la acest moment, potrivit unui comunicat emis de Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), nu au rezultat indicii cu privire la încălcări ale procedurilor de lucru și prevederilor legale incidente, astfel că nu se impune efectuarea de verificări interne.

Polițiștii de caz au efectuat cercetări conform delegării procurorului și sub coordonarea acestuia, însă Cătălin Predoiu nu exclude, dacă va fi cazul, să trimită Corpul de Control la Constanța.

„Voi trimite Corpul de Control ori de câte ori se justifică. Nu am făcut niciodată, niciun fel de ezitare nu am avut legat de astfel de evenimente. (…) Da, dacă e nevoie, voi trimite şi Corp de Control. Dar cauzele respective sunt în anchetă. Ce pot eu să spun, ca ministru, pe ce date am, este că poliţiştii au făcut rapid anumite conexiuni în legătură cu elemente disparate din acest dosar. Acum sigur că se colaborează şi cu Parchetul. IGPR, Poliţia Română este instructată să comunice, să aibă o activitate transparentă faţă de dumneavoastră şi ori de câte ori permite procurorul să vină în faţa dumneavoastră cu informaţii din anchetă. (…) Aştept o informare de la IGPR şi pe baza ei voi judeca dacă este cazul. Acum ceea ce cred că trebuie să facă nu numai poliţiştii, ci şi procurorii să pună cap la cap tot ce au aflat din anchetă”, a spus ministrul afacerilor interne.

Cătălin Predoiu a mai precizat că poliţiştii verifică toate conexiunile pe care le poate avea acest caz şi cu altele neelucidate sau în curs de anchetă.

În acest caz, un bărbat a fost arestat preventiv, el fiind suspectat de uciderea a două femei, la Constanţa.

