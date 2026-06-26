Înființate în octombrie 2022 pentru a sprijini restructurarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), societățile create în parteneriat cu OMV Petrom au înregistrat pierderi uriașe, fără să fi pus în funcțiune măcar un panou solar.

Pierderi masive, investiții fără rezultate

Deși planul inițial de restructurare al CE Oltenia prevedea ca primele livrări de energie verde să înceapă în 2024, proiectele au fost întârziate ani buni din cauza problemelor cu procedurile de licitație pentru proiectare, construcție și punere în funcțiune.

Noul termen-limită pentru finalizarea celor patru parcuri fotovoltaice a fost amânat pentru ultimul trimestru din 2026, conform planului de restructurare modificat al CE Oltenia.

În paralel, bilanțul financiar al anului 2025 indică pierderi cumulate de aproximativ 27 de milioane de lei (peste 5,3 milioane de euro).

Veniturile lipsesc cu desăvârșire, în timp ce sumele cheltuite au fost direcționate către consultanță, salarii, avize și alte costuri operaționale.

Datele publicate pe platforma Ministerului Finanțelor arată pierderile suferite de fiecare dintre cele patru societăți înființate:

  • Parc Fotovoltaic Ișalnița SA: pierdere de 4.269.582 de lei (aproximativ 853.000 de euro)
  • Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA: pierdere de 5.846.462 de lei (circa 1.169.000 de euro)
  • Parc Fotovoltaic Tismana 1 SA: pierdere de 8.348.036 de lei (cam 1.669.000 de euro)
  • Parc Solarist Tismana 2 SA: pierdere de 8.477.172 de lei (peste 1.695.000 de euro).

Proiectul de 450 MW, o promisiune încă neîmplinită

Planul inițial prevedea o capacitate totală de producție de 450 MW, prin construirea a patru parcuri fotovoltaice amplasate pe depozite de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița și pe halda interioară a trei cariere miniere din zona Rovinari.

Aceste proiecte, considerate esențiale pentru tranziția CEO către energia verde, sunt gestionate de patru entități juridice de tip SPV, deținute în proporție egală de CEO și OMV Petrom.

Aceste firme au devenit adevărate găuri negre financiare, consumând sume uriașe fără să producă nimic concret până acum, mai notează sursa citată.

Investiții de 400 de milioane de euro, în așteptarea unui rezultat

Pentru a pune în practică proiectele, au fost contractate două consorții internaționale.

Un parteneriat între compania americană Ameresco și firma grecească Sunel va construi trei dintre cele patru parcuri fotovoltaice: Rovinari Est, Tismana 1 și Tismana 2.

Al patrulea parc, amplasat la Ișalnița, va fi realizat de compania turcă Girisim Elektrik.

Valoarea totală a investițiilor depășește 400 de milioane de euro, dintre care 70% provin din Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene. Diferența de 30% este suportată în mod egal de CEO și OMV Petrom.

CE Oltenia este o companie de stat, controlată de Ministerul Energiei, care produce energie electrică și termică folosind lignit. De asemenea, se ocupă cu extragerea și pregătirea lignitului, iar statul român deține aproximativ 87,5% din acțiuni.

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