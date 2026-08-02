Atacurile au fost raportate în mai multe zone din Rusia, în contextul în care Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni loviturile cu drone asupra unor obiective militare, energetice și logistice de pe teritoriul rus.

Atac cu drone în Saratov. Două persoane au fost ucise

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a anunțat că două persoane au murit în urma atacurilor cu drone, potrivit News.

„În urma atacului cu drone inamice, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Aceştia vor primi tot ajutorul necesar”, a scris guvernatorul pe Telegram.

Potrivit oficialului rus, atacurile au provocat și pagube infrastructurii civile din regiunea Saratov.

Explozii au fost raportate în Engels, unde se află o importantă bază aeriană rusă, iar în orașul Saratov, aflat în apropiere, un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie de petrol.

Canalele de monitorizare au relatat că rafinăria ar fi fost lovită de drone ucrainene.

Bază aeriană din Engels, atacată

În orașul Engels au fost raportate explozii în timpul nopții, în urma unui atac asupra unei baze aeriene ruse.

Zona este importantă din punct de vedere militar, iar Engels găzduiește o bază aeriană utilizată de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

În același timp, autoritățile ruse au raportat activarea unor măsuri de securitate și întreruperi ale activității aviatice în urma amenințării cu drone.

A luat foc și un depozit Wildberries

Un alt obiectiv vizat ar fi fost un depozit al Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia.

Incendiul a fost raportat în Novosemeykino, regiunea Samara, după ce depozitul ar fi fost afectat în urma unui atac cu drone.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a anunțat că spațiul aerian de deasupra regiunii a fost închis temporar din cauza amenințării unui atac cu drone.

Wildberries este supranumit uneori „Amazonul rusesc”, datorită dimensiunii sale și rolului important pe piața de comerț online din Rusia.

Compania a intrat în atenția autorităților ucrainene și din cauza unor produse și echipamente cu potențială utilizare militară comercializate pe platformă, cum ar fi componente pentru drone și veste antiglonț.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor din Rusia

Atacurile raportate în noaptea de 2 august vin după o serie de lovituri ucrainene asupra unor obiective din Rusia și din teritoriile ocupate de Moscova.

În ultimele săptămâni, au fost raportate atacuri asupra unor rafinării de petrol, depozite de combustibil și centre logistice Wildberries.

În seara de 31 iulie, un incendiu a fost raportat la o uzină petrochimică din Republica Tatarstan.

Totodată, Ucraina a atacat o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd și o fabrică de avioane din Evpatoriia, în Crimeea ocupată de Rusia. Aceste atacuri au fost confirmate de Serviciul de Securitate al Ucrainei și Statul Major General.

Rusia a atacat Kievul cu rachete și drone

Atacurile ucrainene asupra teritoriului rus au avut loc în timp ce Rusia continuă bombardamentele asupra Ucrainei.

În noaptea de 1 august, un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra Kievului și regiunii înconjurătoare s-a soldat cu victime.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în acea noapte 35 de rachete și 185 de drone de atac, dintre care două rachete și 154 de drone au fost interceptate.

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite, potrivit bilanțului raportat după atac.

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