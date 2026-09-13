O fosilă de dinozaur veche de 115 milioane de ani a fost găsită la 473 de metri adâncime în vestul formațiunii Bayan Gobi, Mongolia Interioară, China, în timpul unei prospecțiuni pentru minerale de cupru, informează portalul Sci.News.

O echipă de cercetători din China a descoperit prima fosilă de dinozaur din partea vestică a formațiunii Bayan Gobi din Mongolia Interioară, extinzând aria geografică cunoscută a fosilelor din această unitate geologică din Cretacicul timpuriu.

Fosila, catalogată sub numele de 208GPV01, a fost descoperită accidental la o adâncime de 473 de metri, în timpul unui studiu geologic pentru minerale de cupru, în bazinul Yin’gen-Ejinaqi, lângă localitatea Guaizihu.

„208GPV01 reprezintă primul exemplar din partea vestică a formațiunii Bayan Gobi, extinzând astfel aria geografică a acestor descoperiri”, au transmis autorii studiului în lucrarea publicată în revista „Earth History and Biodiversity”.

Această formațiune geologică din nordul Chinei datează din perioada Cretacicului Timpuriu, aproximativ acum 115 milioane de ani.

Dr. Lida Xing, cercetător la Universitatea Chineză de Geoștiințe și Muzeul Științific Dinosaur Odyssey, a explicat că fosila descoperită cuprinde mai multe vertebre ale cozii, o coastă sacrală, șase arcuri neurale și tendoane fosilizate.

Analiza detaliată a proporțiilor vertebrelor a relevat similitudini cu cele ale genului Psittacosaurus, un dinozaur erbivor, cu bazin asemănător păsărilor, foarte răspândit în Asia de Est în perioada Cretacicului.

Totuși, din cauza limitărilor materialului descoperit, cercetătorii nu au atribuit fosila unei specii sau unui gen specific, clasificând-o drept un „ornithischian nedeterminat”.