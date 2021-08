Andreea Marin, 46 de ani, a dezbătut diverse subiecte din viața sa personală în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, la debutul celui de-al doilea sezon. Una dintre temele abordate a fost legată de relația pe care a avut-o cu Ion Țiriac, acum în vârstă de 81 de ani, miliardarul român de care a fost foarte apropiată în urmă cu 15 ani.

”Mi-e foarte drag acest om”

Atât de apropiată încât au apărut discuții la acea vreme că bat clopote de nuntă. ”Zâna Surprizelor” era mereu în compania omului de afaceri, ar fi primit și un inel de logodnă, a scris presa vremii, însă în cele din urmă cei doi s-au îndepărtat.

Chestionată de Denise Rifai dacă ar fi acceptat o cerere în căsătorie din partea lui Ion Țiriac, Andreea Marin a răspuns, explicând propria sa versiune a relației: ”Este extrem de stupidă această poveste. Nu aş fi negat un astfel de adevăr. Pentru mine era o onoare o relaţie cu astfel de om. Lucrurile erau duse într-o extremă enervantă. A fost o prietenie foarte frumoasă, mi-e foarte drag de acest om. La un moment dat, eu am decis să mă îndepărtez pentru că simţeam că îi fac rău acestui om”, a declarat Andreea Marin.

Vedetele țării: Țiriac, Nadia

Andreea Marin a avut trei mariaje, care nu au rezistat probei timpului: Cristian Gheorghiță (1995-1998), Ștefan Bănică junior (2006-2013), alături de care are o fetiță, Ana Violeta, și Tuncay Ozturk (2014-2017).

Ulterior, în cadrul emisiunii-maraton, vedeta TV a fost rugată să nominalizeze câteva vedete din România. ”Ion Țiriac este o veritabilă vedetă a acestei țări și va rămâne pentru totdeauna. Este Nadia Comăneci, oameni care au dus renumele acestei țări mai departe. Pentru mine vedetă este cel care clădește, care lasă ceva în urmă incontestabil, care e un model de urmat”, a replicat realizatoarea de acum a emisiunii ”Nu există nu se poate” de la TVR 2.

Averea ”Zânei”

Andreea Marin a fost întrebată și ce avere are. ”Nu sunt un om pe care să îl poţi numi ”cu bani”, bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Mașina și casa mi le-am cumpărat eu, am făcut și credit. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată”, a declarat Andreea Marin.

foto: Hepta

