„Ce voi face după…Revin la ceea ce am spus de fiecare dată. O să-mi continui cariera în domeniul juridic. De oameni care să muncească cred că este nevoie, nu-mi fac probleme. Am o experinţă personală de peste 22 de ani ca procuror. Cu singuranţă că este de lucru şi cu singuranţă că o să am ce să fac”, a spus Laura Codruța Kovesi, în decembrie 2017, când încă nu se punea problema revocării sale de la conducerea DNA.

În interviul acordat ziarului Libertatea, Laura Codruța Kovesi a vorbit și despre lupta anticorupție și efectele modificării Codului Penal și Codului de Procedură Penală.

Kovesi a avertizat atunci că modificările pe care majoritatea PSD-ALDE vrea să le aducă legilor justiției vor devasta lupta anticorupție. Ea a afirmat că propunerile depuse în Parlament vizează dosare în curs și sunt menite să-i protejeze pe cei care comit fapte de corupție. Kovesi susținea, în decembrie, că România riscă să se întoarcă la perioada de dinainte de 2004, „când deciziile în dosarele penale se luau în sediul de partid”.

Citiți interviu integral al Laurei Codruța Kovesi pentru Libertatea: INTERVIU/Laura Codruța Kovesi, șefa DNA: „Lupta anticorupție va fi terminată. Ne vom întoarce la vremurile de dinainte de 2004”

Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvând al Administrației Prezidențiale, Mădălina Dobrovolschi.

„Președintele României a semnat, astăzi, decretul de revocare din funcție a doamnei Laura Codruța Kovesi din funcția de porcuror șf al DNA. Președintele subliniază că lupta împtoriva corupției nu trebuie în niciun caz abandonată sau încetinită. Corupția afectează viața fiecărui cetățean și dezvoltarea României. Banul public nu poate fi folosit în interes personal de grup iar deturnarea resurselor publice și blocarea luptei anticorupție se traduce prin lipsa de spitale, școli, autostrăzi. ”Indiferent de numele procurorului șef, această instituție are obligația de a-și continua activitatea”, a mai spus șeful statului”, a anunțat, luni, Mădălina Dobrovolschi.