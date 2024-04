Ce au scris judecătorii despre tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă la Mangalia: „A privit-o cum se stinge din viaţă. Denotă un sânge rece neobişnuit și o lipsă totală de empatie”

Pe data de 6 august 2023, în jurul orei 6.00, un pescar care traversa Parcul Tosca din orașul Mangalia, în drum spre muncă, a descoperit cadavrul unei fete, sub o bancă. Bărbatul a început să strige după ce a observat că fata are gâtul tăiat, iar alți trecători au sunat la 112.

Polițiștii au identificat trupul neînsuflețit. Era vorba despre o tânără din Vaslui pe nume Alina Elena Ciobanu. Avea 18 ani și venise să muncească pe litoral pe perioada verii. Câteva ore mai târziu, anchetatorii aveau și suspectul omorului: Loredana Ionela Atănăsoaie, o fată de aceeași vârstă, colega de cameră a victimei.

Alina Elena Ciobanu, victima

Autoarea a recunoscut crima din prima zi, iar de atunci a fost plasată în arest preventiv.

Tribunalul Constanța a condamnat-o miercuri, 10 aprilie, la 15 ani și 3 luni de închisoare pe Loredana Atănăsoaie.

În motivarea scrisă a condamnării, judecătorul a notat că Loredana Atănăsoaie a dat dovadă de sânge rece atunci când a ucis-o pe colega ei, Alina Elena Ciobanu, apoi a încercat să șteargă urmele crimei și să ascundă cadavrul.

Judecătorul a mai luat în considerare și faptul că autoarea omorului a recunoscut parțial fapta, în sensul că-și asumă crima, nu și motivul sau circumstanțele în care a fost comisă.

Detaliul este unul important, deoarece i-a adus tinerei condamnate scăderea unei treimi din pedeapsă, Ionela Atănăsoaie fiind condamnată la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru omor, la care s-au adăugat o treime din celelalte fapte, acesta urmând să execute 15 ani și 6 luni de închisoare.

Loredana Atănăsoaie

Instanța: „Inculpata denotă un sânge rece neobişnuit pentru o tânără”

Iată ce reține judecătorul de la Tribunalul Constanța în motivarea din data de 10 aprilie 2024, consultată de Libertatea.ro:

„În procesul de individualizare a pedepsei instanţa va avea în vedere că modul şi împrejurările de săvârşire a infracţiunii de omor imprimă acesteia un grad de pericol social deosebit de ridicat, superior celui inerent acţiunii însăşi de ucidere a unei persoane.



Astfel, împrejurarea că inculpata (Atănăsoaie Loredana Ionela – n.r.), în vârstă de numai 18 ani, a putut decide şi acţiona în sensul uciderii prietenei sale din copilărie, (Alina Elena Ciobanu – n.r.) care nu se putea aştepta la aceasta, chiar în pofida tensiunilor apărute în ultimul timp între ele, şi faptul că, ulterior înjunghierii, i-a pus victimei mâna la gură pentru a o împiedica să mai facă zgomot şi să se zbată, privind-o, practic, cum se stinge din viaţă, denotă un sânge rece neobişnuit, mai ales pentru o persoană atât de tânără.



Sânge rece a dovedit inculpata (Atănăsoaie Loredana Ionela – n.r.) şi prin modul în care a curăţat rapid locul faptei şi a acţionat în scopul debarasării de corpul neînsufleţit, sustrăgând cardurile victimei pentru a face rost de bani de transport şi chemând un taxi cu care s-a gândit iniţial să plece la (Vaslui – n.r.) pentru a duce cadavrul acolo.



Nu în ultimul rând, capacitatea inculpatei de a minţi organele de urmărire penală, negând iniţial săvârşirea faptelor, relevă o lipsă totală de empatie şi de mustrări de conștiință.



De altfel, instanţa are în vedere faptul că din Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică (…) rezultă că aceasta a dovedit inclusiv în faţa comisiei de evaluare lipsă de remuşcare şi empatie, găsind justificări pentru fapta comisă şi admiţând că nu regretă că şi-a făcut victima să sufere, simţind ură faţă de aceasta inclusiv la data evaluării.



Pentru toate aceste aspecte instanţa apreciază că se impune aplicarea unei pedepse orientate spre limitele maxime, astfel cum au fost reduse potrivit art. 396 alin. 10 C.proc.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de omor, şi se va opri, în atare condiţii, la pedeapsa de 12 ani şi 6 luni închisoare, o pedeapsă mai mică nefiind, în opinia instanţei, suficientă pentru realizarea scopului pedepsei. (…)



Mai departe, în ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite de inculpata (Atănăsoaie Loredana Ionela – n.r.) pentru a-şi asigura mijloacele materiale pentru a se debarasa de corpul victimei (Alina Elena Ciobanu – n.r.), instanţa se va orienta, pentru fiecare din acestea, la pedepse orientate la mijlocul limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, reduse potrivit art. 396 alin. 10 C.proc.pen. cu o treime, şi îi va aplica acesteia pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, pedeapsa de 3 ani închisoare pentru fiecare din infracţiunile de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, precum şi pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic.



Constatând că inculpata (Atănăsoaie Loredana Ionela – n.r.) a săvârşit cele cinci infracţiuni reţinute în sarcină mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, instanţa va contopi pedepsele şi îi va aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 12 ani şi 6 luni închisoare, la care va adăuga o treime din totalul celorlalte, urmând ca, în final, aceasta să execute pedeapsa rezultantă a închisorii de 15 ani şi 3 luni”, se arată în motivarea Tribunalului Constanța.

Declarația ucigașei: „A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat”

Audiată fiind, în calitate de suspectă, Loredana Atănăsoaie a susținut că a ucis-o pe colega ei de cameră în urma unui conflict spontan. Motivația omorului a fost una destul de superficială, respectiv certuri legate de serviciu și conviețuirea la comun dintre cele două.

„În seara zilei de 5.08.2023, am mai avut niște discuții contradictorii (cu Alina – n.r.) legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei.



Într-un moment de furie, întrucât (Alina – n.r.) îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o în gât. (Alina – n.r.) nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și fața către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă.



După ce am înjunghiat-o (Alinei – n.r.) îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cuțitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate.



Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de sânge așternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua. După ce a decedat am luat valiza (Alinei – n.r.), am scos hainele ei întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză.



Am luat valiza și am ieșit din hotel pe la ieșirea din spate și am folosit liftul ca să cobor. Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin și am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg”, a susținut criminala în prima ei declaraţie.

Cum și-a justificat crima ulterior: „Alina m-a strâns de gât”

Fiind reaudiată la data de 26.09.2023, cu ocazia prelungirii arestului preventiv, Loredana Atănăsoaie a îmbogățit declarația inițială, introducând în poveste o luptă cu victima ei, în așa fel încât să își poată justifica gestul criminal.

„Reiau și arăt faptul că uciderea (Alinei – n.r.) s-a produs după cum urmează: În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu stăteam lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care (Alina – n.r.) s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când (Alina – n.r.) s-a întors către mine.



Imediat (Alina – n.r.) s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, (Alina – n.r.) m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.



În timp ce eram la pământ, (Alina – n.r.) m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât încă era întuneric în cameră.



Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească (Alina – n.r.), l-am găsit și am lovit-o în umăr. Doar când mi s-a făcut expertiza psihiatrică am aflat că a doua lovitura a fost în umăr, ci nu în gâtul (Alinei – n.r.).



După ce am lovit-o (pe Alina – n.r.), am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum (Alina – n.r.) începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură (Alina – n.r.) m-a și mușcat de mâna dreaptă.



Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit.



Din câte îmi amintesc (pe Alina – n.r.) am lovit-o cu cuțitul în partea stângă a gâtului și cred eu că la umărul stâng și (ea – n.r.) m-a mușcat de mâna dreaptă.



Relația (cu Alina – n.r.) devenise mai tensionată, întrucât ea spunea diverse vorbe despre mine, eu am încercat să mă împac cu ea, în seara în care s-a produs decesul eu eram dezamăgită că (Alina – n.r.) nu vrea să se împace cu mine”, a susținut criminala în a doua declarație.

În declarațiile sale ulterioare de pe parcursul urmăririi penale, Loredana Atănăsoaie a susținut, în esență, faptul că a luat cuțitul, a încercat să o lovească pe prietena sa, însă aceasta din urmă i-a dat peste mână, cuțitul a căzut pe jos și a urmat o luptă între cele două pentru recuperarea cuțitului, inculpata încercând să inducă ideea că atunci când a înjunghiat-o mortal pe victimă, de fapt a luptat pentru viața sa.

„Apărarea acesteia nu poate fi primită, întrucât momentul inițial al agresiunii a fost generat de către inculpată, ea a luat cuțitul de pe masă cu care intenționa să înjunghie victima, fără ca între acestea să fi fost un conflict fizic anterior. Faptul că între ele a fost și o luptă generată de tendința victimei de autoapărare – situație pe care nu o negăm – nu atrage după sine reținerea vreunei cauze de exonerare a inculpatei, aceasta fiind singura care a generat acțiunea letală împotriva victimei”, reține instanța de fond.

Cum a fost prinsă tânăra criminală

În rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa se arată că în noaptea de 5 spre 6 august 2023, în jurul orei 3.00, Ionela Loredana Atănăsoaie și-a ucis colega de cameră, pe Alina Elena Ciobanu, cu ajutorul unui cuțit de bucătărie cu lama de 15 centimetri. Lovitura i-a provocat victimei o moarte violentă, prin hemoragie internă și externă.

Cele două tinere erau din județul Vaslui, erau prietene din copilărie și lucrau pe posturi de cameriste la hotelul unde erau cazate. În noaptea când a avut loc crima, cele două se certaseră pe fonul unui conflict mai vechi.

Alina Elena Ciobanu chiar ceruse conducerii să îi fie schimbată camera de cazare, pentru a nu mai locui cu Loredana Atănăsoaie, însă mutarea ei nu a mai apucat să aibă loc.

După comiterea crimei, Loredana Atănăsoaie a îndesat cadavrul chiar în geamantanul victimei, apoi a chemat un taxi, fără să știe exact unde voia să ajungă.

Deoarece geamantanul era greu, iar taximetristul nu voia să îl ridice, Loredana Atănăsoaie a fost ajutată de un coleg, căruia i-a spus că în interior sunt haine și rechizite. Taximetristul a observat că tânăra avea urme de violență pe față, pe gât și pe mâini, dar acesta i-a spus că s-a rănit la muncă.

Pe drum, Loredana Atănăsoaie l-a rugat pe taximetrist să oprească pentru a scoate bani de la un bancomat, aceasta folosind, de fapt, cardul pe care l-a luat de la victimă. Cum cele două erau prietene, criminala cunoștea PIN-ul și a retras de la bancomat suma de 2.000 de lei.

Pentru că un drum cu taxiul până la Vaslui ar fi costat-o 1.500 de lei, iar taximetristul nu accepta o cursă atât de lungă, Loredana Atănăsoaie i-a spus acestuia să o lase într-un parc din Mangalia, acolo unde a abandonat trupul victimei, sub o bancă.

Polițiștii au reușit să o identifice atât pe victimă, cât și pe criminală, ultima fiind reținută pe data de 6 august 2023, ora 15.00, adică la 12 ore de la comiterea faptei.

La sediul Poliției din Mangalia, Loredana Atănăsoaie a recunoscut că și-a ucis colega de cameră:

„Am fost întrebată de unde provin leziunile pe care le am. Inițial am spus că am căzut, însă ulterior am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă. Regret săvârșirea faptei și menționez că nu am fost conștientă de ceea ce am făcut. Chiar am fost cele mai bune prietene de-a lungul anilor”, a susținut Loredana Atănăsoaie în fața anchetatorilor.

