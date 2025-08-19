Cadouri cu semnificație profundă de la Zelenski pentru Trump

Volodimir Zelenski a adus cu el un cadou special pentru președintele american. Liderul de la Kiev a luat în SUA o crosă de golf pentru Trump și o scrisoare adresată Melaniei Trump.

Crosa de golf nu a fost un simplu cadou. Aceasta a fost oferită lui Zelenski de către Kostiantin Kartavțev, un sergent ucrainean care și-a pierdut piciorul în timpul invaziei rusești. Biroul președintelui ucrainean a explicat: „Golful a devenit parte din reabilitarea lui Kartavțev”, potrivit Politico.

Kartavțev a înregistrat și un mesaj video pentru Trump, cerându-i sprijin pentru Ucraina și pentru instaurarea unei păci juste.

Scrisoarea pentru Melania Trump, redactată de Olena Zelenska, exprima recunoștință pentru eforturile primei doamne americane de a convinge Rusia să returneze copiii ucraineni deportați.

„Permiteți-mi să-i mulțumesc soției dumneavoastră. Pentru că a trimis o scrisoare referitoare la copiii noștri, iar soția mea, prima-doamnă a Ucrainei, i-a trimis și ea o scrisoare”, a declarat la acel moment Volodimir Zelenski.

Ce a primit Zelenski din partea lui Donald Trump

Nici Volodimir Zelenski nu a plecat cu mâna goală din Biroul Oval. Donald Trump a înregistrat un mesaj de mulțumire pentru Kartavțev, prin care și-a exprimat recunoștința pentru crosa de golf primită.

Lui Zelenski, Donald Trump i-a oferit în dar un set de chei simbolic de la Casa Albă, potrivit biroului președintelui ucrainean.

Volodimir Zelenski a mers în costum la Casa Albă

Această vizită a fost mult mai cordială comparativ cu întâlnirea anterioară din februarie. Atunci, Zelenski fusese criticat pentru lipsa costumului și atitudinea sa.

De această dată, președintele ucrainean a venit pregătit. A purtat un costum cu accente militare și a fost însoțit de o delegație de lideri europeni.

Volodimir Zelenski a avut grijă să-i mulțumească în repetate rânduri lui Trump și să evite orice contradicții. Eforturile sale par să fi dat roade, Trump lăudând întâlnirea.

Discuții despre viitorul Ucrainei

Întâlnirea a abordat și aspecte legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace. Trump pare să-și fi nuanțat poziția privind necesitatea unui armistițiu înainte de negocierile de pace.

Totuși, nu s-a discutat despre scenariul temut de Kiev, în care Ucraina ar fi nevoită să cedeze teritorii în schimbul păcii. SUA au alocat până acum 114,63 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina, o sumă semnificativ mai mică decât cea menționată de Trump.

În ciuda provocărilor, vizita lui Zelenski la Casa Albă pare să fi fost un succes diplomatic. Președintele ucrainean a demonstrat adaptabilitate și tact în abordarea relației cu SUA, un aliat crucial în contextul conflictului cu Rusia.

Această întâlnire ar putea marca o nouă etapă în relațiile dintre Ucraina și SUA, cu potențiale implicații pentru evoluția conflictului și viitorul regiunii.

