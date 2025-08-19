Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski

Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea de la Olena Zelenska

Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare despre o scrisoare primită de la prima doamnă a Ucrainei. Olena Zelenska i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump, odată cu vizita lui Zelenskia la Casa Albă.

Președintele american a declarat, pentru Fox News, că plicul a ajuns sigilat la soția sa. Melania l-a deschis și a citit ce i-a scris prima doamnă a Ucrainei și i-a mărturisit că este „o scrisoare foarte frumoasă”.

Scrisoarea de la Olena Zelenska a venit după ce Melania Trump i-a trimis, prin soțul său, o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, la întâlnirea din Alaska. Soția lui Volodimir Zelenski i-a dat acestuia o scrisoare pentru Melania Trump, pe care să i-o dea președintelui american la întâlnirea de la Casa Albă.

Motivul din spatele scrisorii trimise de Olena Zelenska

Această scrisoare vine ca răspuns la o inițiativă anterioară a Melaniei Trump. Prima doamnă a SUA i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, pe care Donald Trump i-a înmânat-o vineri.

În scrisoarea sa, Melania Trump a abordat problema copiilor ucraineni deportați de Rusia. Ea l-a rugat pe Putin să ia în considerare soarta acestora, subliniind că protejarea lor ar servi nu doar Rusia, ci întreaga umanitate.

Președintele Ucrainei a reacționat la gestul Melaniei Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat gestul Melaniei Trump. El i-a mulțumit pentru atenția acordată „uneia dintre cele mai dureroase și dificile probleme ale acestui război”.

Potrivit guvernului ucrainean, cel puțin 19.500 de copii au fost deportați de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă din 2022. Această cifră alarmantă subliniază gravitatea situației.

Curtea Penală Internațională a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova. Acuzațiile se referă la presupusa deportare ilegală a copiilor ucraineni.

Rusia neagă aceste acuzații, susținând că a protejat copiii vulnerabili mutându-i dintr-o zonă de conflict. Cu toate acestea, întoarcerea copiilor rămâne o prioritate pentru Ucraina în negocierile de pace.

Ce au spus liderii europeni despre întâlnirea Trump – Zelenski

După întâlnirea de la Casa Albă dintre Zelenski, Trump și liderii europeni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța rezolvării acestei probleme. Ea a declarat pe rețelele sociale că „fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie redat familiei sale”.

Von der Leyen a apreciat angajamentul lui Trump de a se asigura că acești copii se vor reuni cu familiile lor.

Această declarație vine ca răspuns la o postare a lui Trump, care a menționat că dispariția copiilor din întreaga lume este o problemă importantă pentru soția sa, Melania.

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă

Întâlnirea Trump-Zelenski reprezintă un moment important în eforturile diplomatice de rezolvare a conflictului din Ucraina. Întâlnirea vine la doar trei zile după ce Trump a avut o discuție de peste trei ore cu Vladimir Putin în Alaska.

În urma acelei întâlniri, Trump a menționat într-un interviu pentru Fox News că au fost discutate posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina.

Această întâlnire dintre președintele american și liderul ucrainean a durat aproximativ 90 de minute. Deși detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice, există speculații cu privire la posibile negocieri teritoriale. BBC a sugerat că harta ar putea fi folosită ca „mijloc vizual prin care Trump să sporească presiunea asupra lui Zelenski pentru un schimb „pământ contra pace”.

Harta Ucrainei din Biroul Oval

Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă pentru discuții cruciale despre conflictul din Ucraina. În Biroul Oval era expusă o hartă a Ucrainei care evidenția teritoriile ocupate de Rusia.

Aceasta arăta aproximativ 20% din teritoriul ucrainean sub control rusesc, colorat în grena. Deși focusul principal a fost pe Ucraina, prezența României pe harta din Biroul Oval subliniază importanța regională a țării noastre în contextul acestui conflict.

Situația din Ucraina are implicații directe pentru securitatea și stabilitatea României ca țară vecină și membră NATO.

Ce a spus Melania Trump despre scrisoarea primită de la soția lui Volodimir Zelenski
Harta expusă în Biroul Oval la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski

Ce a spus Donald Trump după întâlnirea cu Zelenski

Fostul președinte american Donald Trump a făcut declarații controversate despre războiul din Ucraina. Într-o postare pe Truth Social, Trump a sugerat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea încheia rapid conflictul dacă ar dori.

Trump a scris: „Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”. Aceste afirmații vin într-un moment crucial, când liderii europeni se întâlnesc la Washington pentru a discuta situația din Ucraina.

Fostul președinte american a adăugat: „Nu se poate reveni la situația din timpul lui Obama, când Crimeea a fost cedată (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată”.

Comentariile lui Trump ar putea complica eforturile diplomatice ale lui Zelenski la Washington. Președintele ucrainean speră să obțină sprijin continuu pentru țara sa în fața agresiunii ruse.

Clara Volintiru, expert în securitate internațională: „Implicarea lui Trump în Caucazul de Sud este o ofensivă economică și geostrategică față de China, de Rusia și de Iran" 
Interviu
Știri România 19:00
Clara Volintiru, expert în securitate internațională: „Implicarea lui Trump în Caucazul de Sud este o ofensivă economică și geostrategică față de China, de Rusia și de Iran” 
Accident grav pe A3: o mașină cu opt persoane a intrat într-un parapet. Traficul este complet blocat pe sensul către Ploiești
Știri România 18:50
Accident grav pe A3: o mașină cu opt persoane a intrat într-un parapet. Traficul este complet blocat pe sensul către Ploiești
Monden

Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 17:00
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 18:22
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare. Ciprian Ciucu, apel la PSD după boicot
Politică 17:00
Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare. Ciprian Ciucu, apel la PSD după boicot
