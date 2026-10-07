Regiunea din Europa care a întrecut Toscana și Bordeaux în topul celor mai bune destinații viticole. Unde se află și ce o face specială

Iubitorii de turism enologic au un nou punct de reper pe harta Europei. Regiunea Štajerska din Slovenia a fost desemnată cea mai bună regiune viticolă de pe continent, în cadrul unui clasament realizat de organizația European Best Destinations.

Zona din nord-estul Sloveniei a reușit să surclaseze peste 90 de teritorii viticole consacrate din țări cu o tradiție uriașă, precum Franța, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Ungaria, Grecia și Georgia.

Evaluarea regiunilor s-a bazat pe criterii riguroase, ce au inclus diversitatea soiurilor de struguri și a stilurilor de vinificație, numărul cramelor și al sălilor de degustare, frumusețea peisajului, dar și sustenabilitatea sau accesibilitatea pentru turiști. În urma acestei analize, Štajerska s-a impus pe primul loc datorită identității sale regionale puternice și a modului în care a știut să își valorifice patrimoniul istoric.

Maribor, Ptuj și cea mai veche viță-de-vie din lume

Regiunea premiată cuprinde localități și zone pitorești precum Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje și Pohorje. Printre principalele atracții se numără faimoasa viță-de-vie din Maribor, recunoscută drept cea mai veche din lume care încă produce struguri, dar și cramele istorice din orașul Ptuj.

Maximilien Lejeune, directorul European Best Destinations, a explicat că Štajerska reprezintă exact ceea ce caută călătorii europeni moderni: autenticitate, peisaje spectaculoase, o cultură a vinului de secole și o expertiză remarcabilă. În această regiune, vinul nu este doar un produs comercial, ci și un stil de viață menținut viu de comunitățile locale și de traseele viticole care străbat dealurile verzi.

Cum arată topul celor mai apreciate regiuni viticole europene

Podiumul clasamentului european este completat de regiunea Langhe-Roero-Monferrato din Italia, apreciată în special pentru soiul de struguri roșii Nebbiolo și pentru trufele sale căutate în sezonul de toamnă.

Pe locul al treilea se situează Ribeira Sacra din Spania, considerată una dintre cele mai spectaculoase destinații viticole datorită teraselor săpate direct în pereții canioanelor formate de râurile Sil și Miño.

Locul al patrulea a fost atribuit regiunii Kamptal din Austria, o destinație de referință pentru pasionații de vinuri alb precum Riesling sau Grüner Veltliner. Topul primelor cinci poziții se încheie cu Chianti Rufina din Toscana, o zonă descrisă drept o alternativă mai intimă și mai liniștită la celebra Chianti Classico.