Elon Musk va primi joi prestigioasa „Medalie Națională pentru Știință”, acordată de președintele Donald Trump în cadrul unei ceremonii organizate la Washington, a informat AFP, citând un oficial american de rang înalt.

Premierea vine după ruptura dintre Musk și Trump, de anul trecut. Șeful Tesla ar fi reintrat în grațiile președintelui SUA.

Alături de fondatorul Tesla și SpaceX, alți lideri din domeniul tehnologiei vor fi onorați cu distincții similare.

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Sergey Brin, cofondatorul Google, și Lisa Su, directoarea generală a AMD, se numără printre cei care vor primi Medalia Națională pentru Știință.

De asemenea, Michael Dell, fondatorul companiei Dell, și Satya Nadella, directorul executiv al Microsoft, vor fi recompensați cu „Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare”.

„Guvernul Trump este recunoscător pentru contribuțiile acestor lideri incredibili”, a declarat Liz Huston, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, într-un comunicat oficial.

Casa Albă a subliniat că și unchiul lui Donald Trump a primit „Medalia Națională pentru Știință”.

John G. Trump, unchiul președintelui și fost profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a primit Medalia Națională pentru Știință în 1983, un fapt pe care Donald Trump nu ezită să-l menționeze, asociindu-l cu „coeficientul său de inteligență ridicat”.

Ceremonia de joi vine pe fondul reconcilierii dintre Donald Trump și Elon Musk, care, în vara anului 2025, au avut un conflict public legat de politicile bugetare ale administrației americane.

În pofida disputelor anterioare, Musk a reluat colaborarea cu guvernul federal și a primit recent o misiune din partea Pentagonului, ce vizează identificarea tehnologiilor și armamentului necesare în conflictele viitoare.

Săptămâna trecută, Elon Musk a participat la o reuniune la Casa Albă alături de lideri din domeniul inteligenței artificiale, unde s-a semnat un cod de bună conduită pentru dezvoltarea responsabilă a tehnologiei, conform AFP.