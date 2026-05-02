Potrivit The Washington Post, 61% dintre americani consideră că declanșarea războiului din Iran a fost o eroare.

De altfel, războiul purtat de Trump împotriva Iranului este mai nepopular chiar și decât războiul din Irak, considerat o eroare de 59% dintre americani în mai 2006 – în perioada cea mai violentă a acestui conflict militar. De asemenea, un sondaj efectuat de Gallup în 1971 arăta că aproximativ şase din zece americani spuneau acelaşi lucru despre războiul din Vietnam.

Aproximativ nouă din zece votanți democraţi consideră în prezent acţiunea militară împotriva Iranului o greşeală, la fel ca 71% dintre independenţi şi 19% dintre republicani, precizează sursa citată.

Cu toate acestea, americanii au opinii împărțite asupra următorilor pași ai SUA: 48% dintre respondenţi cred că SUA ar trebui să încheie un acord de pace cu regimul din Iran, chiar dacă acesta ar fi mai puţin favorabil pentru SUA, în timp ce 46% sunt de părere că SUA ar trebui să preseze regimul din Iran pentru un acord mai bun, chiar dacă acest lucru ar presupune reluarea acţiunilor militare.

Pe de altă parte, 44% dintre americani spun că au redus deplasările cu maşina din cauza scumpirii combustibililor, 42% au redus cheltuielile gospodăriei, iar 34% şi-au schimbat planurile de călătorie sau de vacanţă.

Jumătate dintre americani se aşteaptă ca preţurile la combustibil să crească în următorul an, în timp ce doar 21% sunt convinși că acestea vor scădea.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 2.560 de adulţi, în perioada 24-28 aprilie. Marja de eroare este de +/- două puncte procentuale.

