Arma îşi datorează numele flăcărilor pe care le împrăştie pe câmpul de luptă, pentru că „scuipă” termit, un amestec de pulbere de aluminiu cu oxid al unui metal, care, practic, „varsă foc”. Lichidul poate ajunge până la 2.000 de grade Celsius, relatează TF1 Info, potrivit news.ro.

Miercuri, 4 septembrie, forţele armate ucrainene au susţinut că au desfăşurat „drone dragon” în regiunea Harkov. În imagini, un vehicul zburător care survolează o pădure, toarnă un lichid incandescent la câteva zeci de metri de poziţiile ruseşti.

A „dragon drone” in the Kharkiv direction. 📹: 42nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/4M1qAJdx3o

„Dronele de atac sunt aripile noastre de răzbunare, purtând focul direct din cer”, a scris armata într-un mesaj postat pe Facebook. Kievul a descris maşinăria ca fiind „o ameninţare reală pentru inamic, arzându-i poziţiile cu o precizie pe care nicio altă armă nu o poate atinge”.

Un alt videoclip, care apăruse cu câteva zile mai devreme pe un canal Telegram, este şi mai impresionant. Acesta arată ceea ce pare a fi o dronă mică care zboară la altitudine foarte mică deasupra unei fâşii de pădure. După câteva secunde, aceasta revarsă un torent de flăcări, pe care le „scuipă” pe zeci de metri. A lăsat în urmă o dâră de lavă, care a provocat o explozie violentă printre copaci. Acest atac a fost geolocalizat în regiunea Zaporojie, într-o zonă aflată sub control rusesc, la trei kilometri de linia frontului.

🔥 NEW TECHNOLOGY: Ukrainian „Dragon's Breath” drone lights up the treeline that Russian fascists use for cover. pic.twitter.com/wh5c0eP2Ad