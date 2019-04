Ce face Olguța Vasilescu cu darul de la nuntă. „O să trecem în declarația de avere”

Sâmbătă, 30 martie 2019, la o lună de la cununica civilă, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au făcut petrecerea de nuntă la care au asistat peste 500 de invitați, inclusiv președintele PSD Liviu Dragnea. Evenimentul a avut loc la Ișalnița, la 10 kilometri de Craiova. Olguța Vasilescu a explicat, la România TV, cum va cheltui darul de nuntă.

„Eu l-am cunoscut în anul 2000, când eram jurnalistă şi i-am luat un interviu. El era cel mai tânăr consilier local şi am rămas într-o relaţie de prietenie. După ce am divorţat, relaţia noastră a evoluat. Nu mai avem niciun secret unul faţă de altul, ne cunoaştem foarte bine. Noi ne iubim foarte mult. Copilul meu îl place foarte mult pe Claudiu. Când stăm la Craiova, la sfârşitul săptămânii, copiii stau cu noi. Băiatul lui este mai mare.

În mod sigur achităm împrumutul luat de soţ pentru a cumpăra casa (n.r. împrumutul este de 150.000 de euro). O să trecem în declaraţia de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF şi le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiţi la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează.

Eu nu m-am ocupat de nimic la această nuntă, decât de rochii. Soţul meu s-a ocupat de tot. El îşi doreşte foarte mult un copil, o să vedem. O relaţie întărită atât de multă vreme va rezista. Trei zile din 7 să fim despărţiţi nu e foarte greu (n.r. referitor la faptul că Manda va ajunge europarlamentar)”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au făcut cununia civilă pe 24 februarie anul acesta, chiar de Dragobete.

Lia Olguța Vasilescu a fost căsătorită cu Ovidiu Răzvan Wlassopol, un fost jurnalist, de care a divorțat în anul 2016. Cei doi au împreună un băiețel, Robert.

În 2015, Claudiu Manda a divorțat de Adina. Are un băiețel, Andu.

Citește și: CORESPONDENȚĂ DIN CERNĂUȚI | Ziua papirusului. Imaginile weekendului au venit din Ucraina, unde localnicii au avut de ales președintele din 39 de candidați enumerați pe un buletin de vot lung de-un me

Citește mai multe despre claudiu manda și lia olguța vasilescu pe Libertatea.