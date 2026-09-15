Pericolul din spatele pozelor virale în stil anii '80 făcute cu ChatGPT: ce se întâmplă cu selfie-ul tău în aplicație

Pozele în stil anii '80 create de inteligența artificială fac furori pe rețelele sociale în ultima vreme, utilizatorii fiind fascinați de imaginile nostalgice și pline de culoare generate de ChatGPT. Cu toate acestea, înainte de a te alătura trendului, există câteva riscuri de confidențialitate pe care ar trebui să le iei în considerare. Încărcarea unei fotografii personale pe o platformă de inteligență artificială nu este lipsită de implicații.

Ce se întâmplă când încarci o fotografie pe ChatGPT

O fotografie nu conține doar imaginea vizibilă, ci și informații suplimentare care pot fi utilizate pentru identificarea unei persoane. Un fișier foto poate include metadate precum data și locația în care a fost realizat, precum și device-ul utilizat.

În plus, fundalul poate dezvălui detalii sensibile, cum ar fi numere de casă, plăcuțe de înmatriculare, indicatoare stradale sau alte persoane care apar accidental în cadru.

Când încarci o imagine pe ChatGPT, aceasta devine parte din interacțiunea cu platforma și este gestionată conform politicilor de date ale OpenAI. Spre exemplu, pentru conturile de consumatori obișnuiți, OpenAI precizează că datele, inclusiv imaginile, pot fi utilizate pentru a îmbunătăți modelele lor, cu excepția cazului în care utilizatorii dezactivează această opțiune din setări.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că fiecare fotografie încărcată este folosită automat pentru antrenarea AI-ului.

Este sigur să încarci o fotografie personală?

În general, pentru majoritatea utilizatorilor, încărcarea unui selfie obișnuit pe o platformă de încredere nu reprezintă un pericol iminent. Cu toate acestea, este esențial să reții că, prin încărcarea unei fotografii, oferi platformei o copie a imaginii, iar aceasta nu va mai fi stocată doar pe telefonul tău.

Pentru a limita utilizarea datelor, utilizatorii pot dezactiva opțiunea „îmbunătățește modelul pentru toată lumea” din secțiunea „Setări > Controlul datelor”.

O altă variantă este utilizarea funcției „Conversații temporare”. Conform OpenAI, aceste conversații nu sunt utilizate la antrenarea modelelor lor, nu sunt salvate în istoricul de chat și sunt șterse automat din sistemele lor în termen de 30 de zile, cu excepția unor cazuri speciale.

De asemenea, este recomandat să eviți încărcarea fotografiilor care conțin informații sensibile, documente de identitate, imagini intime sau alte date confidențiale. Mai mult, nu încărca imagini ale altor persoane, mai ales ale copiilor, fără consimțământul acestora.

Pentru a spori gradul de confidențialitate, poți decupa din imagine detaliile de fundal care nu sunt necesare sau să le estompezi, cum ar fi numerele de casă sau plăcuțele de înmatriculare.

Costul „ecologic” al unei imagini generate cu AI

Pe lângă riscurile de confidențialitate, acest trend ridică și întrebări legate de impactul asupra mediului. Potrivit unui studiu realizat de Carnegie Mellon University și Hugging Face, generarea unei imagini AI consumă între 0,01 și 0,29 kilowați-oră de electricitate, în funcție de sistemul de inteligență artificială și procesul de generare utilizat.