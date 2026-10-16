Ce încearcă să-ți spună blănosul: de ce te linge, de fapt, pe mâini, față sau picioare

Pentru cei mai mulți stăpâni de animale, momentul în care patrupedul începe să le lingă mâinile, fața sau picioarele este interpretat instantaneu drept echivalentul unui sărut sau al unei îmbrățișări. Deși componenta afectivă există fără îndoială, specialiștii în etologie canină atrag atenția că acest obicei este mult mai nuanțat, relatează cotidianul Blic, parte a grupului Ringier.

Linsul este una dintre cele mai vechi și complexe forme de comunicare ale speciei, având rădăcini adânci în instinctele de supraviețuire, în ierarhia socială și chiar în echilibrul emoțional al animalului.

Înțelegerea contextului în care apare acest comportament face diferența între un simplu gest de tandrețe și un posibil semnal de stres care necesită atenție sporită.

O formă primară de atașament: apartenența la „haită” și memoria puilor

În cele mai multe cazuri din viața de zi cu zi, gestul este asociat direct cu legătura emoțională dintre câine și om.

Câinii sunt animale eminamente sociale, iar în dinamica lor de grup, toaletarea reciprocă și linsul consolidează încrederea și apartenența la familie, percepută ca o adevărată haită.

Acest comportament își are originea încă din primele clipe de viață. Cățelușii nou-născuți sunt linși insistent de mamă pentru a fi curățați, pentru a le stimula respirația și digestia, dar și pentru a li se oferi confort termic și siguranță.

Memoria acestei interacțiuni primare persistă pe tot parcursul vieții adulte, fiind transferată adesea asupra omului de referință.

Totodată, gestul funcționează ca un ritual clasic de salut. Când revii acasă după o zi de muncă, patrupedul combină adesea entuziasmul revederii cu dorința intensă de a primi atenție.

El a învățat prin condiționare că atingerea limbii pe pielea stăpânului atrage aproape instantaneu o mângâiere, o vorbă caldă sau o privire, motiv pentru care va repeta comportamentul de fiecare dată când simte nevoia de conectare.

Cum „citesc” câinii stăpânul

Dincolo de componenta emoțională, linsul este un instrument senzorial formidabil. Pentru un câine, simțul olfactiv și cel gustativ sunt strâns interconectate și reprezintă principala modalitate de a decoda mediul înconjurător.

Pielea umană secretă în mod constant substanțe chimice, săruri minerale prin transpirație și reține urme fine de mirosuri din locurile prin care ai trecut sau din alimentele consumate recent.

Când îți linge mâinile sau picioarele, câinele nu face altceva decât să „citească” o veritabilă fișă informativă despre tine: unde ai fost, cu ce alte animale ai interacționat și ce stare fiziologică ai în acel moment.

În plus, gustul sărat al epidermei este adesea foarte plăcut pentru papilele gustative canine, ceea ce transformă gestul într-o experiență reconfortantă și plină de stimuli pentru patruped.

Când gestul devine semnal de alarmă: stresul, plictiseala și comportamentul compulsiv

Deși în marea majoritate a scenariilor gestul este inofensiv și benign, există situații în care el ascunde disconfort psihic.

Experții subliniază că un lins continuu, frenetic sau foarte intens, orientat atât spre om, cât și spre propriile lăbuțe sau spre obiecte din casă, poate fi o manifestare a stresului cronic, a anxietății de separare sau a plictiselii acute.

În momentele de tensiune emoțională sau incertitudine, câinele folosește acest act ca pe un mecanism de autoliniștire. În timpul linsului repetitiv, în creierul patrupedului se eliberează endorfine și dopamină, neurotransmițători care îi conferă o stare temporară de calm.

Dacă observi că animalul începe să lingă compulsiv, își ține corpul încordat, evită privirea directă sau își coboară urechile și coada, nu este vorba despre afecțiune, ci despre o formă de descărcare a unei stări de anxietate.